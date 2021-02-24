Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Rusya'nın Lokomotiv Kuban ekibinde forma giyen 32 yaşındaki basketbolcu ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Jordan Crawford’a Galatasaray forması altında başarılı bir kariyer diliyoruz" denildi.