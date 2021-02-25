Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mavi-siyahlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, son testler neticesinde yöneticilerden Alessandro Antonello, Giuseppe Marotta ve Sportif Direktör Piero Ausilio ile kulübün hukuk müşaviri Angelo Capellini'nin Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Açıklamada, teknik heyetten de ismi verilmeyen bir kişinin de testinin pozitif çıktığı kaydedildi. Pozitif çıkan tüm yöneticilerin, Covid-19 sağlık protokolünde ön görülen sürece uyacakları ifade edildi.