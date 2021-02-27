Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğur Aktan

THY Euroleague'de mücadele eden iki Türk takımını buluşturan maçta Anadolu Efes, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe Beko'yu 106-74'lük farklı skorla mağlup etti. Ülker Salonu'nda oynanan karşılaşmaya oldukça iyi başlayan Ergin Ataman'ın talebeleri çok etkili bir savunma yapıp ilk çeyreği 24-11 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de özellikle üç sayılık atış çizgisinin gerisinden oldukça yüzdeli oynayan Efes, soyunma odasına gidilirken çift haneli farkı korumayı başardı: 53-39.

Nefes aldırmadılar

Vasilije Micic'in 16 sayı sığdırdığı üçüncü çeyrekte tamamen dış atışlara odaklanan ve boyalı alandan hiç şut tercihinde bulunmayan lacivert beyazlı takım son periyoda girilirken farkı 23 sayıya çıkardı: 81-58. Son çeyrekte de oyunun kontrolünü kaybetmeyen ve Fenerbahçe’nin farkı eritmesine izin vermeyen Anadolu Efes salondan farklı bir galibiyetle ayrıldı. 15 galibiyete ulaşan Efes'in galibiyet serisi dört maça çıkarken Fenerbahçe'nin 10 maçlık serisi sona ermiş oldu.

ERGİN ATAMAN: Tesadüf değil

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, maçta harika oynadıklarını belirterek, "Bizim için tesadüf değil. Lider Barcelona'yı iki hafta önce deplasmanda, geçen hafta Olimpiakos'u farklı yendik. Bu bizim gücümüzü ve geçen seneki ritmimizi yakaladığımızı gösteriyor" diye konuştu.

Micic alev aldı

Anadolu Efes’in yıldızı Vasilije Micic, Fenerbahçe maçında âdeta şov yaptı. 37 sayıyla kariyer rekorunu kıran Micic, 6’da 6 üçlük, 11’de 11 serbest atışla oynarken 5 de asist yapıp 44 verimlilik puanı topladı. Sırp oyuncu maçta sadece iki şut kaçırdı.