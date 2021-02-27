Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş ilk düdükle birlikte topa sahip olan taraftı ancak alışılmışın dışında maça baskıyla başlamadı. Hakan Kutlu, Rosier'in bindirmelerini düşünerek Sagal'ı sol kanatta başlattı ve bu tercih sayesinde golle burun buruna kalan Rodallega net bir fırsatı harcadı. Beşiktaş bu hataya golleri yağmur gibi sıralayarak cevap verdi. Ljajic, Aboubakar ve Larin'in hücum bölgesindeki uyumu da dikkat çekiciydi.

En rahat maç

İlk yarının sonlarında Rodallega'nın VAR'dan iptal edilen golü, Sagal'ın da üst direkten dönen topu Denizlisporlu oyuncuların moralini daha da bozdu. Beşiktaş ikinci yarıda sezonun en rahat futbolunu ortaya koydu. Farkı açan siyah beyazlılar kalan bölümü sezon öncesi hazırlık maçı havasında oynadı. Sergen Yalçın bu rahat ortam üzerine N'Koudou'yu çıkarıp Gökhan Töre'yi sahaya sürdü.

Şampiyonluk havası

Kara Kartal bir defa daha ligin en iyi futbolunu oynayan takımı olduğunu gösterdiği maçtan üç puanla ayrılırken siyah beyazlı oyuncuların farkın açıldığında bile şampiyonluk havasında ve ciddiyetinde oldukları gözlendi. Beşiktaş üst üste üçüncü galibiyetini alarak puan kaybetmesini bekleyen şampiyonluk yolundaki rakiplerini de üzdü.

STAT DIŞINDA...

Taraftar desteği

∂ Pandemi sebebiyle uzun süredir takımlarına hasret kalan siyah beyazlı taraftarlar karşılaşma öncesinde Vodafone Park Stadyumu'nun önüne gelerek takımlarına destek oldu. Yaklaşık bin kadar taraftar, marşlar ve meşaleler eşliğinde takımlarını karşıladı.

BU DEFA SAĞDAN ATTI

Arka direk Larin!

∂ Sezon başından bu yana arka direk bölgesinden attığı gollerle dikkat çeken Cyle Larin bu özelliğini dün de gösterdi. Santrfor olmasına rağmen kanatlarda şans bulan Kanadalı oyuncu, Denizlspor karşısında da fileleri havalandırarak gol sayısını Aboubakar'la birlikte 13'e yükseltti.

ÖNCE GOL, SONRA ASİST

1 dakikada Abou!

∂ Kartal'ın gol makinesi Aboubakar dün bir dakika içinde hem gol atıp hem de asist yaptı. Skoru 38. dakikada 2-0'a getiren golü atan Kamerunlu yıldız, 39'da bu defa Ljajic'in fileleri havalandırmasını sağladı. Aboubakar ayrıca üç maçlık gol hasretini de dindirdi.

NE DEDİLER?

Larin: Gol atmaktan çok galibiyet daha mutlu etti. İptal edilen golde topun elime değdiğini hissetmedim.

Ersin: Performansım için mutluyum. Hocalarımla da konuşup çok çalıştım ve kendimi geliştirdim.

N'Sakala: İyi oynadık ve üç puanı aldık. Herkesin kazandığı haftalarda bizim de lige galibiyetle devam etmemiz iyi oldu.

Hakan Kutlu: İyi başladığımız bir oyundu. Golle buluşsak oyun farklı olabilirdi. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum.

Nisan ayında final

Kazanmaya devam

∂ Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın skor 3-0'a gelince oyunun rölantiye döndüğünü söyledi. Daha farklı kazanabilecekleri bir maçı geride bıraktıklarını belirten Yalçın, "Kazanmak önemliydi çünkü aradan sonra dönüşler genelde iyi olmuyor. Bu arada oyuncuları dinlendirdik. Salı günü Malatya ile zor bir deplasmanımız var. Maçları kazanmaya devam edeceğiz" dedi.

Kolay değil

∂ Hem ligde hem de kupada hedef takım olmayı sezon başından bu yana planladığını söyleyen tecrübeli teknik adam, "Umarım devamı iyi olur. Kolay değil. Çok fazla maç oynuyoruz. İnşallah oyuncularımız ile üstesinden geliriz. Nisan ayı lig için final ayı olabilir. Herkesin ligin bu bölümünde şansı var. Ne olacağını ilerleyen haftalarda göreceğiz" sözlerini kullandı.