Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 27. haftasında Türk Telekom Stadı'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-0 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Erzurum temsilcisi karşısında iki farklı devrede farklı görüntü çizdiklerini aktaran Fatih Terim, "İlk yarı iyi bir Galatasaray vardı. İyi oynadık. Goller geç gelse de oyunun kontrolü bizdeydi. Düşüncelerimizi aşağı yukarı sahaya yansıttık. Çok dikkatli oynamamız gereken bir saha olmasına rağmen golleri de bulduk. İkinci yarı oyunun kontrolünü kaybettiğimiz anda sıkıntılar yaşadık. Hatta 18'imizde Erzurumspor biraz daha fazla göründü. Bunu da kabul etmek lazım. Gol de yiyebilirdik. Bu çok hoşlandığım bir şey değil. Özellikle 2-0'dan sonra pas yüzdesini düşürmeden oyunun kontrolünü elimizde tutmaya devam ettirmemiz gerekirdi. Pozisyona girdik ama pozisyon da verdik." diye konuştu.

Ligde son 8 maçı kazandıklarını hatırlatan Terim, "Sonuç olarak zor bir fikstürden çıkarak arka arkaya 8. maçı kazanmak önemli bir başarı. Tabii bu 8 maçlık kısmın başarısı. Bizim için başarının anlamı sezon sonunu en yukarıda bitirmektir. Bu kısa periyottaki sonuç Galatasaray için ciddi bir ivmedir. Bu süreçte yediğimiz 3 golün 1'i penaltıdan. Akan oyunda sadece 2 gol yedik. Bu da bizim açımızdan çok iyi." ifadelerini kullandı.

Terim, iki sezon önce Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından söylediği "8 de kapanır 18 de" sözünün hatırlatılarak "Bu sezonun sloganı ne olur?" şeklindeki soru üzerine, "O gün 8 puan gerideydik. Allah'a şükür söylediğimizde mahcup olmadık. Boşa ve gereksiz konuşmamak, inanarak konuşmak önemli. Bazen olmayabilir ama genelde söylediklerimiz tutar. Sezon sonunu şampiyon olarak tamamladık. Şu anda sadece lideriz. Her maçı ayrı düşünerek konsantrasyonumuzu hiç bozmadan sonuna kadar devam etmek en büyük dileğimiz. Bu sezonun sloganını inşallah sonra buluruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Muslera'nın en az 400 maç oynamasını düşünüyorum"

Fatih Terim, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Fernando Muslera ile yeni kontrat imzalamada sıkıntı yaşanmayacağını söyledi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesiyle 300. Süper Lig müsabakasına çıkan Muslera'nın 400 maça da çıkmasını istediğini aktaran Terim, şöyle konuştu:

"Muslera'nın alınmasında ben de vardım. Kendisini o dönemki yönetimle Galatasaray'a alınmasını arzu etmiştim. Yönetimimiz de almıştı. İyi de bir iş yapmışız. Yabancı oyuncunun 300 maçı başarıyla oynaması, bunun içine şampiyonluklar, başarılar ve kupalar sığdırması çok önemli bir şey. Bugün kendi ülkemizdeki bir oyuncunun bile 10 sene üst üste oynamasının çok kolay olmadığı bir ortamda Muslera, müthiş bir performans sergiliyor. Ayrıca onu yabancı olarak da adlandırmıyoruz. Saha içi ve dışı herkesin takdirini kazanan biri. Kendisini tebrik ediyorum. En az 400 maç oynamasını düşünüyorum. Bu da 2+1'e denk geliyor. Yönetimimiz Muslera ile gerekli şekilde görüşüyor. Muslera'nın da Galatasaray ile ilgili düşünceleri biliniyor. Bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Muslera'nın herhangi bir problem olmadan bizimle devam edeceğini düşünüyorum. Sadece ufak detaylar vardır. Onları da konuşurlar. Herhangi bir sıkıntı olursa biz de rica ederiz, devreye gireriz. Muslera da gereğini yapacaktır. Bazı şeyler ve değerlerin Galatasaray'ın değerinin yanında önemi kalmadı. O noktaya gelindi."

"Yeni transferlerimizin performansı bizi sevindiriyor"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, ara transferde kadroya katılan yeni transferlerin performansından memnun olduğunu dile getirdi.

Çıktığı 6. resmi maçında 6. golünü atan Mısırlı santrfor Mustafa Muhammed'in bonservisinin alınıp alınmayacağının sorulması üzerine Terim, "Muhammed'in performansı çok iyi. Yeni transferlerimiz Henry Onyekuru, DeAndre Yedlin, Gedson Fernandes'in performansı bizi sevindiriyor. Zaman içinde yönetimle bizim görüşmemizden sonra karara bağlanacak bir şey ama herkesin olaya sıcak yaklaştığı ortada. Bir sorun olacağını zannetmiyorum ama bu bir yönetim kararıdır. Ona da zaman var. Şu anki durumda sadece onun adına sevinelim, onun formda olmasını ümit edelim, hep atmasını isteyelim." şeklinde görüş belirtti.

"Feghouli ve Falcao'nun sakatlıklarının geçmesi çok sevindirdi"

Galatasaray Teknik Direktörü, Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli'nin sakatlıklarının geçmesinin kendisini sevindirdiğini söyledi.

Yoğun bir fikstürden geçildiğini aktaran Terim, şöyle devam etti:

"Her oyuncuya ihtiyacım var. Mevkii ne olursa olsun her oyuncunun sağlıklı, hazır ve odaklanmasına, takım için yaşayıp düşünmesine ihtiyacımız var. Feghouli ve Falcao'nun sakatlıklarının geçmesi çok sevindirdi. Çünkü muhtemelen her oyuncu her maç ve antrenman için her şeye açık. Olağanüstü yoğun günlerden geçiyor. Sahaların ağırlığı, işin psikolojik boyutu gündeme geldiğinde genç omuzlara bir hayli ağır yükler yüklüyoruz. Onun için Antalya'ya giderken sakat, cezalı, kim varsa bir takım mesajı vermek için herkesi götürdüm. Aynı şekilde de devam ediyoruz. Oynayan, oynamayan herkesi aynı atmosferde ve konsantrasyonda görüyorum. Bu bize pozitif yansıyor. Falcao'nun olması hem Muhammed'in yanına hem de Muhammed olmadığı zaman önemli. Feghouli, zaten bizim önemli bir oyuncumuzdu. Onu riske atmak istemedim. Fiziki kaliteye de ihtiyacı var. Halil de bir hastalık geçirdi. Yavaş yavaş o da gelecek. Oğulcan'a 3 maç ceza geldi. Derbiden sadece Arda ceza aldı. Ona benziyor. Enteresan bir durum onunki de... 19+2 yapmak bizim sıkıntımız olsun ama herkes hazır ve sağlıklı olsun."

"Sloganları ortaya çıkaran günün mana ve önemidir"

Basın mensuplarından gelen yazılı soruda da sarı-kırmızılı camiadaki sloganların hatırlatılması üzerine Terim, "Sloganları ortaya çıkaran günün mana ve önemidir. Orada siz içinizden gelen bir reaksiyonu gösterirsiniz ve bu spontane gelişir. Ben söylediklerini planlayan biri değilim. Ümit ederim sezonu en üstte tamamlarız. Oyunun büyük bölümünü iyi oynuyoruz, doğru koşuyoruz. Daha da iyi olacağımız inancını taşıyorum. Ne göreceğimizi bilmiyoruz ama her şeye hazırlıklıyız. Hadiseler bizi slogan üretmeye mecbur ederse ortaya yine güzel şeyler çıkar." diye konuştu.

Fatih Terim, ligde yarın yapılacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçının sonucuyla ilgili beklentisinin sorulmasına, "Biz kazandıktan sonra açıkçası nasıl biterse bitsin. Biz bugün kazandık. Çok da üzerinde düşünmüyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

Mesut Bakkal: Bu kadar net pozisyon yakaladığımız maçtan puansız ayrılmak üzücü

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal ise müsabakada 7 net gol pozisyonlarının olduğunu söyledi.

Bakkal, "Bu kadar net pozisyon yakaladığımız maçtan puansız ayrılmak üzücü. Bir takım Galatasaray'a karşı özellikle deplasmanda ne kadar pozisyon bulabilir ki? Maçın 37. dakikasına kadar istediğimiz bir oyun vardı. Top Galatasaray'daydı ama pozisyon vermemeyi başardık. İki net pozisyonumuz var. Böyle pozisyonları yakaladığınız zaman atacaksınız. Gomes'in şutu gol olsa farklı şeyler konuşabilirdik." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı futbolcu Mustafa Muhammed'in attığı ilk golün karambol olduğunu dile getiren Bakkal, "İkinci golde tartışmalı bir durum var. Maç önü planımız ilk golü yiyene kadar tuttu. İkinci devre çift santrfora dönmeyi planladık. Dönünce de net pozisyonlara girdik. Dördü golle sonuçlanabilecek 7 net pozisyonumuz var. 90 dakika disiplinden kopmayan, mücadele eden oyuncularımı kutluyorum. Üzgünüz ama çarşamba günü Fatih Karagümrük ile karşılaşacağız. Şimdi ona hazırlanacağız. Sonuç kötü de olsa iyi bir maç oynadığımızı düşünüyorum. Bu üretkenliğimiz devam ettiği sürece çoğu maçı kazanabilecek bir takımız." ifadelerini kullandı.

Mesut Bakkal, hakem kararlarıyla ilgili, "İkinci golde Arda'nın hareketlenmesi tartışmasız ofsayt. İlk yarı 1-0 geride girebilsek farklı olabilirdi. İkincisi, Emrah'a yapılan faulde Arda'nın sarı kart istediğini oyuncularım söyledi. Hakem sırtını dönüp gitti. Galatasaray'ı tebrik ederim. İyi bir maç oynadığımız için mutluyuz." şeklinde görüş belirtti.