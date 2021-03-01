Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lig sonuncusu Sheffield United, arka arkaya yaşadığı mağlubiyetlerle 6. sıraya kadar gerileyen son şampiyon Liverpool'u ağırladı. Jones'un 48 ve Bryan'ın (kendi kalesine) 64. dakikadaki golleriyle mücadeleyi kazanan Liverpool, ligdeki 4 maçlık yenilgi serisini noktaladı. Liverpool'da oynayan milli futbolcu Ozan Kabak, 90 dakika sahada kaldı. Bu sonuçla Liverpool, puanını 43'e çıkardı.