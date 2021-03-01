Lig sonuncusu Sheffield United, arka arkaya yaşadığı mağlubiyetlerle 6. sıraya kadar gerileyen son şampiyon Liverpool'u ağırladı. Jones'un 48 ve Bryan'ın (kendi kalesine) 64. dakikadaki golleriyle mücadeleyi kazanan Liverpool, ligdeki 4 maçlık yenilgi serisini noktaladı. Liverpool'da oynayan milli futbolcu Ozan Kabak, 90 dakika sahada kaldı. Bu sonuçla Liverpool, puanını 43'e çıkardı.
Liverpool 4 maç sonra kazandı
01.03.2021 - 01:52 | Son Güncelleme: 01.03.2021 - 01:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Liverpool, Sheffield United'ı 2-0 mağlup etti.
Etiketler : liverpool,premier lgi,
771226 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/771226.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GALATASARAY A.Ş.
26
18
3
5
33
57
02
BEŞİKTAŞ A.Ş.
25
17
3
5
30
54
03
FENERBAHÇE A.Ş.
25
16
3
6
20
51
04
TRABZONSPOR A.Ş.
25
14
6
5
8
48
05
ATAKAŞ HATAYSPOR
26
13
6
7
15
45
06
AYTEMİZ ALANYASPOR
26
12
6
8
14
42
07
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
26
10
10
6
8
40
08
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
26
11
7
8
7
40
09
GÖZTEPE A.Ş.
26
9
8
9
5
35
10
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
26
7
13
6
-5
34
11
DEMİR GRUP SİVASSPOR
25
7
11
7
-1
32
12
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
25
8
7
10
2
31
13
YENİ MALATYASPOR
26
7
10
9
-2
31
14
KASIMPAŞA A.Ş.
26
8
5
13
-12
29
15
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
26
6
10
10
-12
28
16
HES KABLO KAYSERİSPOR
25
6
7
12
-13
25
17
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
26
6
7
13
-16
25
18
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
26
6
7
13
-17
25
19
YUKATEL DENİZLİSPOR
26
5
6
15
-23
21
20
GENÇLERBİRLİĞİ
25
5
6
14
-25
21
21
MKE ANKARAGÜCÜ
25
5
5
15
-16
20
Süper Lig Fikstür
27.Hafta Maçları
26.02.2021 16:00
Konyaspor 0 - 0 Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
26.02.2021 16:00
Gençlerbirliği 1 - 1 Yeni Malatyaspor
26.02.2021 19:00
Beşiktaş 3 - 0 Denizlispor
27.02.2021 13:30
Atakaş Hatayspor 4 - 1 Ankaragücü
27.02.2021 13:30
Karagümrük 2 - 0 Alanyaspor
27.02.2021 16:00
Rizespor 0 - 0 Sivasspor
27.02.2021 16:00
Fraport-tav Antalyaspor 0 - 0 Başakşehir
27.02.2021 19:00
Galatasaray 2 - 0 Erzurumspor
28.02.2021 16:00
Göztepe 1 - 0 Kasimpaşa
28.02.2021 19:00
Trabzonspor - Fenerbahçe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GİRESUNSPOR
23
16
5
2
24
53
02
YILPORT SAMSUNSPOR
24
14
8
2
20
50
03
İSTANBULSPOR A.Ş.
24
14
4
6
22
46
04
ALTINORDU
24
13
5
6
6
44
05
ADANA DEMİRSPOR
24
12
6
6
17
42
06
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
24
11
6
7
14
39
07
ALTAY
23
12
2
9
11
38
08
TUZLASPOR A.Ş.
23
11
5
7
3
38
09
BURSASPOR
24
10
4
10
0
34
10
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
24
9
4
11
-1
31
11
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
24
8
7
9
-5
31
12
ADANASPOR A.Ş.
23
7
5
11
-1
26
13
MENEMEN SPOR
23
6
8
9
-9
26
14
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
23
6
6
11
-9
24
15
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
23
6
5
12
-6
23
16
AKHİSARSPOR
24
5
4
15
-20
19
17
ANKARASPOR
23
3
5
15
-24
14
18
ESKİŞEHİRSPOR
24
1
7
16
-42
7
PTT 1. Lig Fikstür
24.Hafta Maçları
27.02.2021 16:00
Altinordu 1 - 0 Bereket Sigorta ümraniyespor
27.02.2021 19:00
Adana Demirspor 2 - 0 Royal Hastanesi Bandirmaspor
28.02.2021 13:30
Ankara Keçiörengücü 1 - 1 Yilport Samsunspor
28.02.2021 16:00
Eskişehirspor 0 - 3 Istanbulspor
28.02.2021 16:00
Bursaspor 3 - 2 Akhisarspor
28.02.2021 19:00
Giresunspor - Altay
01.03.2021 13:30
Tuzlaspor A.ş. - Adanaspor
01.03.2021 16:00
Menemen Spor - Beypiliç Boluspor
01.03.2021 19:00
Aydeniz Et Balikesirspor - Ankaraspor