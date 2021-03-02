Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

NBA efsanelerinden Shaquille O'Neal, 2,36 metre boyundaki Nijeryalı basketbolcu Abiodun Adegoke’nin görüntülerini yayımladı. Adegoke, görüntülerde ayakları yerdeyken smaç yapabiliyor. NBA’in dikkatini çeken oyuncu, seçilirse Amerikan profesyonel basketbol liginin tarihteki en uzun oyuncusu olacak. Şimdiye kadar ligdeki en uzun boy rekoru 2,31 metre boyuyla eski Washington Bullets oyuncusu Gheorghe Muresan’a ait. Adegoke halen Birleşik Arap Emirlikleri’nde MPAC Sports takımında oynuyor. Nijeryalı oyuncunun NBA'ye seçilmesinde en büyük engel, yaşı. Kendisi 18 yaşında olduğunu iddia ediyor ama kayıtlar 21 yaşında olduğunu gösteriyor.