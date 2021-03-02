Süper Lig’in 28. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanında boy gösteren Beşiktaş’ta Atiba Hutchinson 59. dakikada kilidi açan isim oldu. Siyah-beyazlı ekibin kaptanı, Aboubakar’ın pasında ceza sahasına girerek çaprazdan yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi. Kanadalı futbolcu, attığı bu golle gol sayısını da 4’e yükseltmiş oldu. 6. haftada Denizlispor deplasmanında ilk golünü atan Atiba, daha sonra 9. haftada Başakşehir ve 11. haftada da Kasımpaşa ağlarını havalandırmıştı. Yeni Malatyaspor deplasmanında gol sayısını 4 yapan Atiba’nın bu sezon 5 de asisti bulunuyor.
Beşiktaş'a 3 puanı Atiba'nın golü getirdi
02.03.2021 - 21:03 | Son Güncelleme: 02.03.2021 - 21:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yeni Malatyaspor deplasmanında boy gösteren Beşiktaş, 59. dakikada Atiba’nın attığı golle 1-0 kazandı. Kanadalı oyuncu bu sezonki 4. golünü kaydetti.
Etiketler : beşiktaş,spor,yeni malatyaspor,malatya,süper lig,atiba,gol,
771664 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/771664.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GALATASARAY A.Ş.
26
18
3
5
33
57
02
BEŞİKTAŞ A.Ş.
25
17
3
5
30
54
03
FENERBAHÇE A.Ş.
26
17
3
6
21
54
04
TRABZONSPOR A.Ş.
26
14
6
6
7
48
05
ATAKAŞ HATAYSPOR
26
13
6
7
15
45
06
AYTEMİZ ALANYASPOR
26
12
6
8
14
42
07
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
26
10
10
6
8
40
08
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
26
11
7
8
7
40
09
GÖZTEPE A.Ş.
26
9
8
9
5
35
10
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
26
7
13
6
-5
34
11
DEMİR GRUP SİVASSPOR
25
7
11
7
-1
32
12
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
25
8
7
10
2
31
13
YENİ MALATYASPOR
26
7
10
9
-2
31
14
KASIMPAŞA A.Ş.
26
8
5
13
-12
29
15
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
26
6
10
10
-12
28
16
HES KABLO KAYSERİSPOR
25
6
7
12
-13
25
17
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
26
6
7
13
-16
25
18
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
26
6
7
13
-17
25
19
YUKATEL DENİZLİSPOR
26
5
6
15
-23
21
20
GENÇLERBİRLİĞİ
25
5
6
14
-25
21
21
MKE ANKARAGÜCÜ
25
5
5
15
-16
20
Süper Lig Fikstür
28.Hafta Maçları
02.03.2021 16:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Gençlerbirliği
02.03.2021 19:00
Yeni Malatyaspor - Beşiktaş
03.03.2021 13:30
Erzurumspor - Karagümrük
03.03.2021 16:00
Sivasspor - Atakaş Hatayspor
03.03.2021 16:00
Başakşehir - Konyaspor
03.03.2021 19:00
Ankaragücü - Galatasaray
03.03.2021 19:00
Hes Kablo Kayserispor - Rizespor
04.03.2021 16:00
Alanyaspor - Göztepe
04.03.2021 16:00
Kasimpaşa - Trabzonspor
04.03.2021 19:00
Fenerbahçe - Fraport-tav Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GİRESUNSPOR
24
16
5
3
23
53
02
YILPORT SAMSUNSPOR
24
14
8
2
20
50
03
İSTANBULSPOR A.Ş.
24
14
4
6
22
46
04
ALTINORDU
24
13
5
6
6
44
05
ADANA DEMİRSPOR
24
12
6
6
17
42
06
ALTAY
24
13
2
9
12
41
07
TUZLASPOR A.Ş.
24
12
5
7
4
41
08
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
24
11
6
7
14
39
09
BURSASPOR
24
10
4
10
0
34
10
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
24
9
4
11
-1
31
11
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
24
8
7
9
-5
31
12
ADANASPOR A.Ş.
24
7
5
12
-2
26
13
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
24
7
5
12
-3
26
14
MENEMEN SPOR
24
6
8
10
-12
26
15
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
24
6
7
11
-9
25
16
AKHİSARSPOR
24
5
4
15
-20
19
17
ANKARASPOR
24
3
6
15
-24
15
18
ESKİŞEHİRSPOR
24
1
7
16
-42
7
PTT 1. Lig Fikstür
25.Hafta Maçları
05.03.2021 19:00
Istanbulspor - Ankara Keçiörengücü
06.03.2021 13:30
Royal Hastanesi Bandirmaspor - Altinordu
06.03.2021 16:00
Ankaraspor - Menemen Spor
06.03.2021 19:00
Yilport Samsunspor - Adana Demirspor
07.03.2021 13:30
Bereket Sigorta ümraniyespor - Giresunspor
07.03.2021 16:00
Akhisarspor - Eskişehirspor
07.03.2021 16:00
Beypiliç Boluspor - Bursaspor
07.03.2021 19:00
Altay - Tuzlaspor A.ş.
08.03.2021 19:00
Adanaspor - Aydeniz Et Balikesirspor