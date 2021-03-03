Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maçın ardından sert açıklamalarda bulunan Albayrak, "Neler olduğunu bütün Türkiye çok yakından seyrediyor. Herkes hayretler içerisinde. Bir bakıyorsun, Trabzonspor Başkanı isyan ediyor. Verilmeyen bir penaltı. VAR'da kim var? Cüneyt Çakır var. O pozisyonda yine bir darbe var. Verilmeyen bir penaltı var. Cüneyt Çakır kimseyi çağırmıyor. Çok güzel, muhteşem." ifadelerini kullandı.

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'in de dün hakem yönetimini eleştirdiğini hatırlatan Albayrak, "Dün akşam Malatya'da bir maç oynanıyor. Malatyaspor Başkanı çıkıyor, 'Sahada hakem göremedim, hakem neredeydi, var mıydı yok muydu' diye isyan ediyor. Şimdi biz de isyan ediyoruz." diye konuştu.

Mustafa Muhammed'e çıkan kırmızı kartın yanlış olduğunu belirten Albayrak, sinirli bir şekilde şöyle konuştu: Muhammed'i böyle mi durdurmak istiyorsunuz. Demek ki bugünkü planlarını bozamadık. Adalet istiyoruz, adalet. Futbolda adalet kalmadı. Yeter artık, buramıza geldi. Niye biz çocuğumuzu çoluğumuzu bırakıp buralara geliyoruz, neden kar kış demeden çalışıyoruz, neden milyon dolarları sokaklara döküyoruz? Kimse konuşamıyor, konuşturmuyorlar bizi. Böyle bir şey olabilir mi? Konuştun mu cezayı basıyorlar. Kardeşim Mustafa Muhammed'in hareketi kırmızı kart mı? Eğer bu kırmızı kartsa Trabzon'daki penaltıdır, babasıdır. Yeter... Ömür boyu men etsinler, ben de bu mesleği bırakayım artık. Yeter arkadaşlar. Kime hizmet ediyoruz, nedir bu. Adalet istiyoruz, farklı bir şey istemiyoruz. İyi oynamayabiliriz, tamam. Mustafa Muhammed'in pozisyonunu sabaha kadar seyretsinler. Bu gece rahat uyuyabilecek misin. Nedir bize kastınız.