Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yusuf Günay, maçın ardından yaptığı açıklamada, Galatasaray'a kolay penaltı ve kırmızı kart çıktığını belirterek, "Çifte standart var, adalet yok. Mustafa Muhammed'e verilen kırmızı kart, asla kırmız kart değil. Bunu spor kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Galatasaray'ı engellemek isteyen bir program var. Bunu görüyoruz ama buna asla müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Adil olmayan yönetime saygı duymuyoruz." diyen Günay, şöyle devam etti:

"Bunun tüm spor kamuoyu önünde tartışılmasını istiyoruz. Gerçekten bu kırmız kart, resmen talimatla verilmiş kart gibi. Asla kırmız kartla alakası yok. Sayın Cüneyt Çakır VAR'da. Madem Trabzon'daki pozisyonda faul yok, bugünkü pozisyonda niye çağırmadı, davet etmedi. Davet etmesi lazım. Çünkü bunun kırmız kartla alakası yok. Çifte standartlarla verilen kararlara saygı duymuyoruz."

Günay, "Federasyonu uyarıyoruz, adil yönetim bekliyoruz. Şampiyonluk yolunda Galatasaray camiası olarak bunlara boyun eğmeyeceğiz. Kim ne yaparsa yapsın, bu sene şampiyonluğu göğüslemek için camia olarak el birliğiyle kenetlenerek sonuca yürüyeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Kimsenin bizi engellemeye gücü yetmez." diyerek sözlerini tamamladı.