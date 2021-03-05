Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Trabzon’u devirerek hayat bulan Fenerbahçe, Galatasaray’ın kaybettiği haftada kazanmaya devam etmek istiyordu. Ancak mekân Kadıköy (!) rakip de Ersun Yanal’ın 11 haftadır yenilmeyen Antalya’sı olunca hesaplar tutmadı. Fenerbahçe, hücumda hızlı, savunmada güçlü kırmızı beyazlılara diş geçiremedi. Valencia, ekstra çalımlarla 1 puanı kurtardı.

Tisserand kâbusu

Serdar ve Mert Hakan’ın cezası sebebiyle rotasyona giden Erol Bulut, stoperde Tisserand – Szalai ikilisini tercih etmenin bedelini ağır ödedi. İlk defa yan yana oynayan ikiliden Tisserand, inanılmaz bir hatayla Fredy’e gol vizesi verdi. Top Fenerbahçe’deyken 6-3-1’e dönen Antalya, alan savunmasıyla rakibine kaleyi göstermezken, kontra hücumlarla farkı aramaktan da çekinmedi.

Thiam direğe takıldı

Mesut inanılmaz bir gol fırsatını heba ederken, ikinci yarıya Ozan-Valencia değişikliği yapıp 3-5-2’yle başlayan Fenerbahçe rakip yarı alandaki etkinliğini artırsa da bunu skora yansıtmayı başaramadı. Szalai’nin ekstra çabası farkı önledi. Çalım slalomunu golle süsleyen Valencia 1 puanı kurtardı. Pelkas’ın ceza sahası içinde yerde kalmasına penaltı veren hakem Ümit Öztürk, VAR monitöründe bu kararını iptal etti. Son bölümde çok net goller kaçtı. Thiam’ın vuruşu direğe takılırken, Cisse’nin vuruşunda Boffin net golü önledi. Podolski de son anda boş kaleye auta attı.

MESUT ŞOKU

Mesut Özil dün sakatlanarak oyundan çıktı. Sol ayak bileğine ters basan yıldız oyuncu 67. dakikada sedyeyle soyunma odasına götürüldü. Tecrübeli oyuncunun ayak bileğinin iç ve dış yan bağlarında kısmi yırtık ve yoğun ödem tespit edildiği açıklandı. Mesut'un 6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

İrfan Can mesaiye başladı

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde transfer ettiği ancak o sakatlığı nedeniyle forma giymeyen İrfan Can Kahveci dün ilk maçına çıktı. Mesut Özil'in yerine 67'de oyuna giren millî futbolcu, kadroya dahil edildikten sonra sarı-lacivertli takımın ligde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yaptığı 6 maçta sakatlığı nedeniyle forma giyememişti.

Savunma kazandırır

Antalyaspor’un hocası Ersun Yanal, savunma ağırlıklı oyun karakterleriyle ilgili olarak “Takıma uygun oyun tarzı geliştirilir. Biz de kazanmak için savunma yaptırmayı ve rakipleri bu savunma karşısında çözmeyi öğretmeye çalışıyoruz" dedi.

FREDY ÇOK MUTLU

Bana nasip oldu

Antalya’nın Süper Lig’deki 1.000’inci golüne imza atan Fredy “Bunu yapmak bana nasip oldu. Kulübün tarihine geçtim. Bunu hiç unutmayacağım. Fenerbahçe'nin gücünü ve planını biliyorduk. Biz daha fazla net pozisyona girdik" dedi.

Ne dediler?

∂ Altay: “Maalesef iki puan kaybettik. Daha çok maç var, yolumuza devam edeceğiz. Hiçbir şey bitmiş değil.”

∂ Samatta: “Fenerbahçe'ye karşı oynayan takımların konsantrasyonu farklı oluyor. Taraftarlarımız bize inansın.”

∂ Valencia: “1 puan kötü gözüküyor ama önemli de olabilir. Kendi sahamızda skor üretemiyoruz. Çözeceğiz.”