Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Hakem Kurulu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, profesyonel liglerdeki müsabakalarda 13 kadın hakem ve 12 kadın gözlemciyi TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de görevlendirdi. TFF'den yapılan paylaşımda, "Kadın hakemlerimize ve gözlemcilerimize görevlerinde başarılar diler, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarız" denildi.