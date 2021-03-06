Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig mücadelesi veren 2 takım Samsunspor ve Adana Demirspor, Samsun'da karşılaştı. Deplasmanda Samsunspor’u 2-0 yenen Adana Demirspor’da Teknik Direktör Samet Aybaba, maç sonu basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.

Çok önemli bir galibiyet aldıklarının altını çizen Samet Aybaba, “Milletimizin başı sağ olsun. Şehitlerimiz kalbimizde yaşıyor. Maçı planlamıştık. Alan daraltıp, hızlı çıkış yapalım dedik. Duran toplarla ilgili rakibin etkinliğini ortadan kaldırmak için paylaşımda doğru işler yapalım dedik. Hemen hemen tüm düşüncelerimizde doğru işler yaptık. Oyunu kazanma isteği çok büyük rol oynadı. Oyuncularım sahanın her yerinde baskı yaptı. Hızlı çıkmaya çalıştık. Bir tek hızlı çıkışlarda ve son vuruşlarda sıkıntı yaşadık. İlk yarı bunları yapabilseydik, ilk 45 dakikada maçı koparabilirdik. Bizim için yeniden başlama maçıydı. Ligi yeniden başlatma maçıydı. Gerçekten de müthiş oldu. Maçlar hemen gelip, geçiyor. Bu galibiyeti şu anda unutup, önümüzdeki maça hazırlanmamız lazım” dedi.