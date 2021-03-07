Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ligde zirve yarışına yeniden tutunan Trabzonspor, sezon sonuna kadar mücadeleyi bırakmamaya kararlı. Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası Kasımpaşa’yı yenerek moral bulan bordo mavili takımda teknik direktör Abdullah Avcı, oyuncularına güven aşıladı. Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yaşadığı puan kayıplarını örnek gösteren Avcı, “Her an her şey değişebilir. Yeter ki biz maçlarımızı kazanalım. Zirveye çıkacağımıza emimim” diye konuştu.

Fener’i yenseydik…

Fenerbahçe mağlubiyetinin kaçan fırsatın ne kadar büyük olduğunu bir kere daha gösterdiğini vurgulayan Avcı, “Eğer geçen haftaki maçı da kazanmış olsaydık rakibimizi şimdi geçmiş olacaktık. Bundan sonra puan kaybı yapmadan yolumuza devam etmeliyiz. Rakiplerimiz mutlaka puan kaybı yaşayacaktır. Yeter ki biz kaybetmeyelim” dedi. Yeni bir galibiyet serisine imza atmaları gerektiğini anlatan Avcı, “Alanya maçında hata istemiyorum” dedi.

Flavio forma bekliyor

Kasımpaşa maçında hafif sakatlığı sebebiyle formasını Abdulkadir Parmak’a kaptıran Flavio, Abdullah Avcı’dan görev bekliyor. Avcı’nın, Parmak’ı Kasımpaşa maçının ikinci yarısında olduğu gibi sağ beke çekip Flavio’ya forma vereceği öğrenildi.