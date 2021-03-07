Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Sekiz maçlık üstü üste kazanma serisi Ankaragücü mağlubiyetiyle sonlanan Galatasaray, bugün evinde Sivaspor’u ağırlayacak. Alanya ve Erzurum maçlarından sonra Ankara ekibine karşı da kazanan kadroyu bozmayan Fatih Terim, Sivasspor maçında hem mecburi hem de taktiksel değişiklikler yapacak. Tecrübeli teknik adam cezalı Mustafa’nın yokluğunda hücum hattında Falcao, Babel ve Halil’i antrenmanlarda denerken kararını Kolombiyalı yıldızdan yana verdiği öğrenildi.

Gradel’e Yedlin kilidi

Sakatlığını tamamen atlatan Feghouli’yi de on birde görevlendirecek olan Terim, bir hamle de orta sahaya yapacak ve ağrıları olmazsa maça Taylan’la başlayacak. Terim ayrıca sol bekte Saracchi’nin yerine Linnes’i kullanacak. Sivasspor’un analizlerini tamamlayan Fatih Hoca, Yedlin’e, Gradel için sıkı markaj emri verirken stoperleri de Yatabare için uyardı. A.Gücü mağlubiyetini ‘yol kazası’ olarak niteleyen Terim “Artık hata yapma lüksümüz yok” diyerek ikazda bulundu.