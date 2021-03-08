Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor karşılaştı. Konuk ekip Aytemiz Alanyaspor müsabakayı 3-1 kazandı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Aytemiz Alanyaspor sene başından itibaren hem savunma hem de hücumda tüm ekibiyle beraber en iyi organize olan takım. Modern oyun üzerinden hareket ediyorlar. Biz de ona göre plan yaptık. Yediğimiz gole kadar oyun dengeli biçimde geçti. Rakibin daha fazla topa sahip olacağını düşündük. Ancak ayağımızda çabuk kaybettiğimiz bir top sonrası, rakibimiz de organize gelerek arka direkte golü buldu. Sonrasında savunma güvenliğimizi bıraktığımız anda da gol gördük. Penaltıdan sonra 20 dakika uzatmayla beraber, oyunun büyük bölümü oynanmadı ve oyunu kaybettik. İlk Alanya maçının haftasında göreve başlamıştım o günden beri nefes nefese hep bir koşuşturma halinde, hep kazanarak başladığı noktadan geldiği nokta kolay değildir. Bugün kazanıp yukarıya bir adım daha yaklaşmak ondan sonra tekrar devam edebilmek. Oyun içinde bunlar var, bugün kaybettik. Ligin iyi takımına karşı kaybettik, onları tebrik ediyoruz. Biz buradan ne dersler çıkarıyoruz, onları cebimize koyacağız. Tekrar kafamızı kaldıracağız. Yakalayabileceğimiz maksimum nokta nereyse oraya kazanarak devam etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Abdullah Avcı: “Tekrar kafamızı kaldıracağız”
08.03.2021 - 19:25 | Son Güncelleme: 08.03.2021 - 19:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Alanyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, ligin iyi takımına karşı kaybettiklerini belirterek, “Biz buradan ne dersler çıkarıyoruz, onları cebimize koyacağız. Tekrar kafamızı kaldıracağız” dedi.
Etiketler : Trabzonspor,
773137 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/773137.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEŞİKTAŞ A.Ş.
27
19
3
5
32
60
02
GALATASARAY A.Ş.
28
18
4
6
32
58
03
FENERBAHÇE A.Ş.
27
17
4
6
21
55
04
TRABZONSPOR A.Ş.
27
15
6
6
8
51
05
ATAKAŞ HATAYSPOR
28
13
7
8
13
46
06
AYTEMİZ ALANYASPOR
27
12
7
8
14
43
07
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
28
11
10
7
8
43
08
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
28
11
8
9
6
41
09
GÖZTEPE A.Ş.
27
9
9
9
5
36
10
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
28
7
15
6
-5
36
11
DEMİR GRUP SİVASSPOR
27
7
13
7
-1
34
12
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
26
8
8
10
2
32
13
YENİ MALATYASPOR
28
7
10
11
-4
31
14
HES KABLO KAYSERİSPOR
27
8
7
12
-10
31
15
KASIMPAŞA A.Ş.
28
8
6
14
-13
30
16
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
28
7
8
13
-15
29
17
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
27
6
10
11
-13
28
18
MKE ANKARAGÜCÜ
27
7
5
15
-14
26
19
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
27
6
8
13
-17
26
20
YUKATEL DENİZLİSPOR
27
6
6
15
-22
24
21
GENÇLERBİRLİĞİ
27
5
6
16
-27
21
Süper Lig Fikstür
29.Hafta Maçları
06.03.2021 16:00
Denizlispor 3 - 2 Yeni Malatyaspor
06.03.2021 19:00
Beşiktaş 2 - 1 Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
07.03.2021 13:30
Karagümrük 0 - 1 Ankaragücü
07.03.2021 16:00
Atakaş Hatayspor 1 - 3 Hes Kablo Kayserispor
07.03.2021 16:00
Gençlerbirliği 0 - 1 Başakşehir
07.03.2021 19:00
Galatasaray 2 - 2 Sivasspor
08.03.2021 16:00
Trabzonspor - Alanyaspor
08.03.2021 16:00
Fraport-tav Antalyaspor 1 - 1 Kasimpaşa
08.03.2021 19:00
Göztepe - Erzurumspor
08.03.2021 19:00
Konyaspor - Fenerbahçe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GZT GİRESUNSPOR
25
16
5
4
21
53
02
YILPORT SAMSUNSPOR
25
14
8
3
18
50
03
İSTANBULSPOR A.Ş.
25
14
5
6
22
47
04
ADANA DEMİRSPOR
25
13
6
6
19
45
05
ALTINORDU
25
13
6
6
6
45
06
ALTAY
25
14
2
9
17
44
07
TUZLASPOR A.Ş.
25
12
5
8
-1
41
08
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
25
11
7
7
14
40
09
BURSASPOR
25
10
4
11
-1
34
10
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
25
9
7
9
-3
34
11
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
25
9
5
11
-1
32
12
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
25
8
5
12
-2
29
13
MENEMEN SPOR
25
6
9
10
-12
27
14
ADANASPOR A.Ş.
24
7
5
12
-2
26
15
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
24
6
7
11
-9
25
16
AKHİSARSPOR
25
6
4
15
-17
22
17
ANKARASPOR
25
3
7
15
-24
16
18
ESKİŞEHİRSPOR
25
1
7
17
-45
7
PTT 1. Lig Fikstür
25.Hafta Maçları
05.03.2021 19:00
Istanbulspor 0 - 0 Ankara Keçiörengücü
06.03.2021 13:30
Royal Hastanesi Bandirmaspor 2 - 2 Altinordu
06.03.2021 16:00
Ankaraspor 1 - 1 Menemen Spor
06.03.2021 19:00
Yilport Samsunspor 0 - 2 Adana Demirspor
07.03.2021 13:30
Bereket Sigorta ümraniyespor 3 - 1 Gzt Giresunspor
07.03.2021 16:00
Akhisarspor 3 - 0 Eskişehirspor
07.03.2021 16:00
Beypiliç Boluspor 2 - 1 Bursaspor
07.03.2021 19:00
Altay 5 - 0 Tuzlaspor A.ş.
08.03.2021 19:00
Adanaspor - Aydeniz Et Balikesirspor