Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emin Uluç

Deplasman fatihi Fenerbahçe için Konya maçı kritik önem teşkil ediyordu. Bu sezon Kadıköy’deki yenilginin rövanşını almak, hem Antalya karşısındaki kayıpları telafi edecek hem de Galatasaray’la puanları eşitleyecekti. Ki; dersini alan sarı lacivertliler maça fırtına gibi başladı. Ön bölgede kurulan baskı Konya’ya nefes aldırmazken, golleri de beraberinde getirdi.

Üç dakika yetti

Pelkas’ın on numara pozisyonunda oynaması Fenerbahçe’nin hücum varyasyonlarını hem zenginleştirmiş hem de hızlandırmıştı. Mert Hakan da Sivas günlerinden esintiler sunmaya başlayınca sarı lacivertliler oyunu rakip yarı alana yıktı. İlk golün gelmesi 29 dakikayı bulsa da Szalai’nin açtığı perdenin devamı sadece üç dakika sonra Osayi ile geldi. Konya ancak gollerden sonra oyuna girdi.

Deplasman kralı

Ancak Fenerbahçe’nin Altay kozu vardı. Hatay ve Karagümrük maçlarında da 2-0’ı yakaladıktan sonra kan terleyen Fenerbahçe, bu sefer benzer görüntüye izin vermese de ilk yarıdaki oyunundan uzaklaştı. Gustavo, İrfan Can ve Ozan hamleleriyle orta sahaya taze kan verilmesi de görüntüyü çok değiştirmedi. Ancak Szalai destekli Altay duvarı yıkılmadı. Bitime dakikalar kala kaleci Sehic’in hatasında Serdar’ın golü skoru ilan etti: 3-0.

BULUT’UN İSYANI

Bel altı vurmayın!

Fenerbahçe’nin hocası Erol Bulut, “Bu takımın başında ben varsam, oyundan ve skordan ben sorumluyum. Futbolcularımızı rahat bıraksınlar, bizi eleştirsinler. Eleştirilere açığım yeter ki bel altı olmasın” dedi. İlk yarıda çok iyi oynadıklarını söyleyen Bulut “İkinci yarıda 2-0’ın rahatlığıyla topu rakibe verdik, istediğimizi yapamadık” dedi.

Pelkas şuurunu kaybetti!

Fenerbahçe’nin Yunan yıldızı Dimitris Pelkas 79’da Skubic’le kötü bir çarpışma yaşadı, yere yığıldı. Apar topar ambulansa alınan oyuncunun ilk müdahalesi burada yapıldı. Şuuru açık olan Pelkas, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Kulüp doktoru Burak Kunduracıoğlu “Pelkas göğsüne aldığı darbeyle şuurunu kaybetmişti, dilini ısırmıştı. Hafif bir kanaması vardı ağzından gelen. Beyin, boyun ve akciğer tomografisini çektik. İstanbul'da yeniden hastaneye gideceğiz” dedi.

Hiç mi utanma yok!

Algıyla kariyer yapıyorlar

Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki, maç sonrasında çarpıcı açıklamalar yaptı. “Pelkas’a yapılan gecenin nakavtı… Ancak dövüş sporlarında olur. Faul yok, kart yok. Yazıktır, günahtır” diyen Baki “İki haftadır oyuncularımız sedyeyle, ambulansla stadyumdan çıkıyor. Algıyla Türkiye'de kariyer yapanlar var. Bu lobi faaliyetleri, bu çığırtkanlık kimlere yarıyor, kimlere yaramıyor ortada” dedi.

Marcao dokunulmaz mı?

Selahattin Baki, “Marcao diye bir adam var. Herhâlde milletvekili dokunulmazlığı var. Her hafta sahada kalabiliyor... Son 12 hafta. Bizim karşımızda olan lobiciler, algıcılar, herkes ayaklanmış durumda Fenerbahçe'ye karşı. 'Adalet, adalet' diye bağırıyorlar. Biz yedi senedir şampiyon olamıyoruz. Kurşun yedik, otobüste poz verdiler. Bu camianın canına kastedildi. Hiç mi utanma olmaz!” isyanında bulundu.