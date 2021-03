Türkiye Gazetesi

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un defans oyuncusu İsmail Köybaşı, idman öncesi Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere, çalkantılı dönemler için teknik direktör değişikliklerinin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Futbolcuların üzerine büyük görevler düştüğünü ifade eden deneyimli sol bek, "Bir an önce bulunduğumuz konumdan yukarı çıkmak için yapmamız gereken tek şey galibiyet. Galip gelip taraftara, camiaya, futbolcular olarak birbirimize armağan etmemiz gerekiyor. Bunu hak etmiyoruz. İyi bir kadromuz var. Bazen özgüven eksikliği bu tarz durumlar içerisine sokabilir. Endişe, kaygı oluşturmadan bu durumu çözmek için lazım olan bir galibiyet." dedi.

İsmail, başarının birlik ve bütünlüğü artırıcı en önemli etmen olduğunu vurgulayarak, "Başarılı bir şekilde başladık ama çalkantılı bir döneme girdik. Bu bir mazeret değil. Farkındalık düzeyini üst seviyeye çekip, bir an önce farkına varıp Rize şehri herkes birlikte, bir olma zamanıdır. Bunun farkına varma zamanıdır." diye konuştu.

İç saha maçlarının her zaman önemli olduğunu kaydeden İsmail Köybaşı, "Evimizde oynuyoruz ve Rize her zaman zor deplasmandır. Ben futbolculuk yıllarımdan biliyorum. Öncelikle bunu hissettirmemiz gerekiyor. Herkesin bir an önce galibiyete ihtiyacı var. Ondan sonrası çok daha kolay olacak." şeklinde konuştu.

Süper Lig'de son golünü Çaykur Rizespor'a karşı attığının hatırlatılması üzerine İsmail, "Gol atmayı ben de özledim. Ankaragücü maçında gol atma fırsatı geldi. Kaleci topu göremese de oyuncu iyi fark ederek çizgiden çıkarmıştı. Ben de gol atmayı özledim ama şu anda gol atmaktan ziyade takımın galibiyete ihtiyacı var. Biz oyuncular bunun farkında olup her şeyi yapmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.