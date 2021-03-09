Gençlerbirliği, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı.
Gençlerbirliği, Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı
09.03.2021 - 15:27 | Son Güncelleme: 09.03.2021 - 15:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gençlerbirliği, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Gençlerbirliği,
773367 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/773367.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEŞİKTAŞ A.Ş.
27
19
3
5
32
60
02
GALATASARAY A.Ş.
28
18
4
6
32
58
03
FENERBAHÇE A.Ş.
28
18
4
6
24
58
04
TRABZONSPOR A.Ş.
28
15
6
7
6
51
05
AYTEMİZ ALANYASPOR
28
13
7
8
16
46
06
ATAKAŞ HATAYSPOR
28
13
7
8
13
46
07
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
28
11
10
7
8
43
08
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
28
11
8
9
6
41
09
GÖZTEPE A.Ş.
28
10
9
9
7
39
10
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
28
7
15
6
-5
36
11
DEMİR GRUP SİVASSPOR
27
7
13
7
-1
34
12
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
27
8
8
11
-1
32
13
YENİ MALATYASPOR
28
7
10
11
-4
31
14
HES KABLO KAYSERİSPOR
27
8
7
12
-10
31
15
KASIMPAŞA A.Ş.
28
8
6
14
-13
30
16
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
28
7
8
13
-15
29
17
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
27
6
10
11
-13
28
18
MKE ANKARAGÜCÜ
27
7
5
15
-14
26
19
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
28
6
8
14
-19
26
20
YUKATEL DENİZLİSPOR
27
6
6
15
-22
24
21
GENÇLERBİRLİĞİ
27
5
6
16
-27
21
Süper Lig Fikstür
30.Hafta Maçları
12.03.2021 19:00
Başakşehir - Beşiktaş
13.03.2021 13:30
Sivasspor - Karagümrük
13.03.2021 16:00
Rizespor - Atakaş Hatayspor
13.03.2021 16:00
Alanyaspor - Fraport-tav Antalyaspor
13.03.2021 19:00
Hes Kablo Kayserispor - Galatasaray
14.03.2021 13:30
Ankaragücü - Göztepe
14.03.2021 16:00
Erzurumspor - Trabzonspor
14.03.2021 16:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Denizlispor
14.03.2021 19:00
Fenerbahçe - Gençlerbirliği
15.03.2021 19:00
Kasimpaşa - Konyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GZT GİRESUNSPOR
25
16
5
4
21
53
02
YILPORT SAMSUNSPOR
25
14
8
3
18
50
03
İSTANBULSPOR A.Ş.
25
14
5
6
22
47
04
ADANA DEMİRSPOR
25
13
6
6
19
45
05
ALTINORDU
25
13
6
6
6
45
06
ALTAY
25
14
2
9
17
44
07
TUZLASPOR A.Ş.
25
12
5
8
-1
41
08
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
25
11
7
7
14
40
09
BURSASPOR
25
10
4
11
-1
34
10
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
25
9
7
9
-3
34
11
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
25
9
5
11
-1
32
12
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
25
8
5
12
-2
29
13
ADANASPOR A.Ş.
25
7
6
12
-2
27
14
MENEMEN SPOR
25
6
9
10
-12
27
15
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
25
6
8
11
-9
26
16
AKHİSARSPOR
25
6
4
15
-17
22
17
ANKARASPOR
25
3
7
15
-24
16
18
ESKİŞEHİRSPOR
25
1
7
17
-45
7
PTT 1. Lig Fikstür
26.Hafta Maçları
12.03.2021 19:00
Gzt Giresunspor - Royal Hastanesi Bandirmaspor
13.03.2021 13:30
Ankara Keçiörengücü - Eskişehirspor
13.03.2021 16:00
Beypiliç Boluspor - Akhisarspor
13.03.2021 19:00
Adana Demirspor - Istanbulspor
14.03.2021 13:30
Tuzlaspor A.ş. - Bereket Sigorta ümraniyespor
14.03.2021 16:00
Menemen Spor - Adanaspor
14.03.2021 16:00
Aydeniz Et Balikesirspor - Altay
14.03.2021 19:00
Bursaspor - Ankaraspor
15.03.2021 19:00
Altinordu - Yilport Samsunspor