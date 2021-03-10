Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Evet sezon iyi başlamadı Trabzonspor adına... Ancak teknik direktör Abdullah Avcı’nın göreve gelmesinin ardından yakalanan seriler düşme hattından şampiyonluk yarışına katılma camiaya umut olmuştu. Fakat şu anda o tablo tekrar karardı. Sebebi de iç sahada alınan mağlubiyetler. Şu anda yedi yenilgisi olan Karadeniz ekibi bunlardan altısını kendi sahasında aldı. İç sahada 14 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyet ile 22 puan toplandı.

Zirveden uzaklaştı

Karadeniz ekibi, özellikle pandemi sürecinde dış sahada ise daha iyi bir grafik sergiledi. Bordo mavililer 14 karşılaşmada 8 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyet ile 29 puan elde etti. Trabzonspor, Abdullah Avcı ile 3 yenilgiyi de sahasında Galatasaray'a 2-0, Fenerbahçe'ye 1-0, Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup olarak aldı. Bir anlamda final niteliğindeki maçlardaki kayıplar Fırtına’yı zirveden bir hayli uzaklaştırdı.

AVCI’YA ELEŞTİRİ

Çok erken pes etti!

∂ Sahasında Alanya’ya mağlup olan Trabzonspor’da Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın maç sonu yeni seneye bakacakları yönündeki söylemleri eleştiri aldı. Avcı’nın bu sözleri “Daha önümüzde çok maç ve hedefler varken erken pes etti. Bu oyuncuları da olumsuz etkiler” şeklinde yorumlandı.