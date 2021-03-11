Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’da Younès Belhanda devri kapandı. Her şey 2-2 berabere biten Sivasspor maçı sonrasındaki demeç savaşlarıyla başladı. Belhanda zeminin bozukluğundan şikâyet edip "Yöneticiler Instagram ve Twitter'da dolanmak yerine zeminle ilgilenmeliler" ifadesini kullanmıştı. Ancak; kulüp tercümanı bu cümleleri çevirmemiş, “Bizim gibi pas oyunu oynayan bir takım için böyle saha şartlarında dönüş yapmak zor” sözlerini ön plana çıkarmıştı.

Başkan affetmedi

Saha zemininin bozukluğundan Teknik Direktör Fatih Terim ve Ryan Babel de şikâyetçi olmuş ancak bu isimler yönetime göndermede bulunmamıştı. Belhanda’nın sözlerini yeminli tercüman vasıtasıyla da çevirttiren Başkan Mustafa Cengiz kendilerini hedef alan cümlelere önceki gün yapılan sponsorluk anlaşmasında cevap vermiş, “Bu zeminde galip geldiğimiz maç oldu. Demek ki tek parametre zemin değil. Başka şeyler de var” ifadelerini kullanmıştı.

Terim karşı çıktı

Belhanda ile yolları ayırmaya karar veren Başkan Mustafa Cengiz, durumu bir de Fatih Terim ile değerlendirmek istedi. Terim’in “Ligin bitimine iki ay var. İşimize yarar” sözleri de Başkan’ı kararından döndürmedi ve Faslı oyuncunun bileti kesildi. Sarı kırmızılılar Belhanda’nın sözleşmesini “Kulübün imajına zarar verici” açıklamalarından ötürü FIFA talimatının 14’üncü maddesine dayanarak tek taraflı feshetti. Bu maddeye göre tazminat ödenmeyecek.

BELHANDA İÇİN BUGÜNE KADAR

200 milyon harcandı

Galatasaray, Dinamo Kiev’den 2017 yılında transfer ettiği Belhanda için 8 milyon avro bonservis ücreti ödemişti. Oyuncu da yıllık bonuslar hariç 3 milyon 350 bin avrodan şu ana kadar yaklaşık 13 milyon avro kazandı. Faslı yıldız için Aslan’ın kasasından toplam 20 milyon avrodan fazla para (Yaklaşık 200 milyon lira) çıkmış oldu. Belhanda’nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu.

Terim, kalmasını istiyordu

Fatih Terim, aralık ayında yönetimle yaptığı görüşmede, Belhanda ile sözleşme uzatılmasını istemişti. Yıldız oyuncunun gönderilmesine de karşı çıkan Terim ayrılığa mâni olamadı. Sarı kırmızılı takımda dört kupa kazanan Belhanda dün Florya’da arkadaşlarıyla vedalaştı.

Menajeri D'Avila: Yasal değil

Belhanda’nın menajeri William D'Avila, “Umarım bu yaptıkları onlar için problem olmaz. Yasal olarak bunu yapamazlar. Belhanda, bu sezon takımın burada olmasına yardımcı olmak için çok şey yaptı” diyerek FIFA’ya gideceklerinin sinyalini verdi.

BELHANDA NE YAPTI?

131 maç, 22 gol, 22 assit

Dört yıldır Galatasaray forması giyen ve oynadığı 131 maçta 22 gol atan, 26 da asist yapan Faslı oyuncu, 2 lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 de TFF Süper Kupası şampiyonlukları yaşamıştı.

GERİ ADAM ATTI AMA...

Yönetimi kastetmedim

Belhanda, önceki gün Instagram hesabından yaptığı açıklamada “Başkan ve yönetimi kastetmedim. Sadece daha iyi şartlarda oynayabilmemiz için söylediklerimden dolayı yanlış anlaşıldım. Galatasaray'ın yönetimine saygı duyuyorum” demişti.

Terim sahaya inmedi

Yönetimin aldığı idari karar sonrası Belhanda’nın sözleşmesinin feshedilmesi Florya’da keyifleri kaçırdı. Sarı kırmızılıların dün gerçekleştirdiği antrenmanı odasının balkonundan takip eden Fatih Terim’in sahaya hiç inmediği, oyuncuların da bir hayli keyifsiz oldukları öğrenildi