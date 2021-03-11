Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Liverpool, ilk maçta 2-0 yendiği Leipzig'i rövanşta da aynı skorla mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kaldı. İngiliz ekibinde maça 11'de başlayan Ozan Kabak, 90 dakika sahada kaldı.

Bir kez daha Puskas Arena'da oynanan mücadelede ilk yarıda gol sesi çıkmazken, maçın son anlarında Salah sahne aldı ve Liverpool'u öne geçiren golü kaydetti. Son sözü 74. dakikada Mane söyledi. Liverpool, ilk maçta 2-0 mağlup ettiği Leipzig'i rövanşta da aynı skorla geçerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

OZAN KABAK NASIL OYNADI?

Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final öncesi Liverpool ile çeyrek finale çıkma başarısı gösteren Ozan Kabak da ayrı bir heyecan içinde. 16 yıl sonra İstanbul'da düzenlenecek finalde yer almak Ozan Kabak'ın en büyük rüyası.

Liverpool'da Ozan Kabak, maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Ozan Kabak'ın Leipzig maçı istatistikleri;

- Topla buluşma: 42

- Pas: 36

- Pas başarı yüzdesi: % 77.8

- Rakip yarı sahada pas isabeti: % 44.4

- İkili mücadele: 5/1

- Hava topu mücadelesi: 4/0

- Pas arası: 2

- Uzaklaştırma: 1