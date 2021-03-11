Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınına rağmen Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın geçen yıl yapılacağını düşünerek çalışmalarına ara vermediklerini belirterek, "Pandemi başladıktan hemen sonra tedbiri elden bırakmadan 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın olacağını düşünerek çalışmalarımızda hiç hız kesmedik. Pandemiden belli bir süre sonra müsabakalar başladı. Olimpiyat hazırlık müsabakaları olmak üzere tüm dünyada yapılan müsabakalara iştirak ettik. Sporcularımız orada başarılarını egale etti. O müsabakalarda 2020'ye hazır olduklarını gösterdiler. Sporcularımız pandemiden bugüne yapmış oldukları hazırlıklarla olimpiyata hazır olduklarını gösteriyorlar. Veriler çok iyi." diye konuştu.

Şahin, kalan süreyi iyi değerlendireceklerini vurgulayarak, "Teknik heyetimiz ve sporcularımız tedbiri elden bırakmadan kamplarda çalışmalara devam ediyor. 4-5 aylık bir süre var. Hız kesmeden çalışacağız ve hem Avrupa Şampiyonası'nı hem diğer müsabakaları çıkaracağız. İnşallah oraya hazır olarak gideceğiz ve İstiklal Marşı'nı çaldıracağız, milleti sevindireceğiz, bayrağımızı göndere çektireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kadınlarda tam kota aldıklarını aktaran Şahin, erkeklerde de 2 tekvandocunun olimpiyat kotası almasını beklediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"4 kadın tam kotayı aldık, 6 da paratekvandoda kotamız var. Büyük bir katılımla Tokyo Olimpiyatları'na gitmeyi hedefliyoruz. Olimpiyat kotası daha önce belirlenmişti, 2 erkek sporcumuz kotasını alabilmek için mayıs ayında Avrupa Olimpiyat Seçmesi'nde mücadele edecek. Burada final oynayan sporcu olimpiyata gitmeye direkt hak kazanacak. Onların da başarılı olması noktasında çalışıyoruz. 4 kadında tam kotamız var ve paralimpikte tam kota alan tek ülkeyiz. Türkiye, 2016 Rio Olimpiyatları'ndan bugüne başarılı bir şekilde organizasyonlarda, maçlarda puan almış ve olimpiyatlara gitmeye hak kazanmıştır. 2 erkek sporcumuzu da katmak için girişimlerimiz devam ediyor. Orada da başarılı olursak çok büyük bir başarı elde edeceğimize inanıyorum."

İlgün: "Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak istiyorum"

Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün de yaptığı açıklamada ilk hedefinin Avrupa Şampiyonası olduğunu söyleyerek, "Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak istiyorum. Orada da son iki olimpiyatta şampiyon olmuş önemli bir rakibim var. Başa baş giden bir mücadelemiz var. Orada birinci olursam olimpiyatlarda da altın madalyaya çok yakınım demektir. İki maçta da altın madalya kazanıp ülkeme kadınlarda altın madalya kazandırmak istiyorum." ifadelerini kullandı.