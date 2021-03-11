Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin "Kadıköy'ün boğası" lakaplı eski futbolcusu Serhat Akın'dan Twitter hesabından paylaşım yaparak "Joachim Löw Alman milli takımına veda edecek bence kaçırmamak lazım nokta atışı olmaz mı?" ifadelerini kullandı.

Serhat Akın'ın bu paylaşımı sosyal medyada yankı uyandırdı. Bilindiği gibi Almanya Futbol Federasyonu kısa süre önce Joachim Löw'ün Avrupa Şampiyonası sonrası görevi bırakacağını açıklamıştı.

Alman teknik adam daha önce 1998-1999 yılları arasında Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapmıştı.