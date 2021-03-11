Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:
"Sosyal medya üzerinden Başkanımız Mustafa Cengiz’e yönelik hakaret içeren paylaşımlarda bulunan “12numaraorg” hesabını yönettiği belirlenen M. A. isimli şahıs, İstanbul 52. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından adli para cezasına mahkum edilmiştir."
Mustafa Cengiz'e sosyal medyadan yapılan hakarete para cezası
11.03.2021 - 21:20 | Son Güncelleme: 11.03.2021 - 21:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray Kulübü, bir sosyal medya hesabından Başkan Mustafa Cengiz'e yapılan hakaret eden şahsın para cezasına mahkum edildiğini duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:
Kaynak: İHA
Etiketler : Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz,sosyal medya,hakaret,
773939 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/773939.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEŞİKTAŞ A.Ş.
27
19
3
5
32
60
02
GALATASARAY A.Ş.
28
18
4
6
32
58
03
FENERBAHÇE A.Ş.
28
18
4
6
24
58
04
TRABZONSPOR A.Ş.
28
15
6
7
6
51
05
AYTEMİZ ALANYASPOR
28
13
7
8
16
46
06
ATAKAŞ HATAYSPOR
28
13
7
8
13
46
07
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
28
11
10
7
8
43
08
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
28
11
8
9
6
41
09
GÖZTEPE A.Ş.
28
10
9
9
7
39
10
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
28
7
15
6
-5
36
11
DEMİR GRUP SİVASSPOR
27
7
13
7
-1
34
12
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
27
8
8
11
-1
32
13
YENİ MALATYASPOR
28
7
10
11
-4
31
14
HES KABLO KAYSERİSPOR
27
8
7
12
-10
31
15
KASIMPAŞA A.Ş.
28
8
6
14
-13
30
16
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
28
7
8
13
-15
29
17
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
27
6
10
11
-13
28
18
MKE ANKARAGÜCÜ
27
7
5
15
-14
26
19
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
28
6
8
14
-19
26
20
YUKATEL DENİZLİSPOR
27
6
6
15
-22
24
21
GENÇLERBİRLİĞİ
27
5
6
16
-27
21
Süper Lig Fikstür
30.Hafta Maçları
12.03.2021 19:00
Başakşehir - Beşiktaş
13.03.2021 13:30
Sivasspor - Karagümrük
13.03.2021 16:00
Rizespor - Atakaş Hatayspor
13.03.2021 16:00
Alanyaspor - Fraport-tav Antalyaspor
13.03.2021 19:00
Hes Kablo Kayserispor - Galatasaray
14.03.2021 13:30
Ankaragücü - Göztepe
14.03.2021 16:00
Erzurumspor - Trabzonspor
14.03.2021 16:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Denizlispor
14.03.2021 19:00
Fenerbahçe - Gençlerbirliği
15.03.2021 19:00
Kasimpaşa - Konyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GZT GİRESUNSPOR
25
16
5
4
21
53
02
YILPORT SAMSUNSPOR
25
14
8
3
18
50
03
İSTANBULSPOR A.Ş.
25
14
5
6
22
47
04
ADANA DEMİRSPOR
25
13
6
6
19
45
05
ALTINORDU
25
13
6
6
6
45
06
ALTAY
25
14
2
9
17
44
07
TUZLASPOR A.Ş.
25
12
5
8
-1
41
08
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
25
11
7
7
14
40
09
BURSASPOR
25
10
4
11
-1
34
10
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
25
9
7
9
-3
34
11
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
25
9
5
11
-1
32
12
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
25
8
5
12
-2
29
13
ADANASPOR A.Ş.
25
7
6
12
-2
27
14
MENEMEN SPOR
25
6
9
10
-12
27
15
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
25
6
8
11
-9
26
16
AKHİSARSPOR
25
6
4
15
-17
22
17
ANKARASPOR
25
3
7
15
-24
16
18
ESKİŞEHİRSPOR
25
1
7
17
-45
7
PTT 1. Lig Fikstür
26.Hafta Maçları
12.03.2021 19:00
Gzt Giresunspor - Royal Hastanesi Bandirmaspor
13.03.2021 13:30
Ankara Keçiörengücü - Eskişehirspor
13.03.2021 16:00
Beypiliç Boluspor - Akhisarspor
13.03.2021 19:00
Adana Demirspor - Istanbulspor
14.03.2021 13:30
Tuzlaspor A.ş. - Bereket Sigorta ümraniyespor
14.03.2021 16:00
Menemen Spor - Adanaspor
14.03.2021 16:00
Aydeniz Et Balikesirspor - Altay
14.03.2021 19:00
Bursaspor - Ankaraspor
15.03.2021 19:00
Altinordu - Yilport Samsunspor