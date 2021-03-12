Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’da Younès Belhanda defteri, oyuncunun yönetimi hedef alan açıklamaları sonrası kapandı. Bu ayrılık sarı kırmızılı camiayı ikiye böldü. Başkan Mustafa Cengiz ile Teknik Direktör Fatih Terim arasındaki ipleri bir defa daha gerdi. Bugüne kadar çokça kopma noktasına gelen ilişkiler bir şekilde tatlıya bağlandı. Ancak, şampiyonluk yarışı yapılırken ve bitime sadece 12 maç kalmışken Faslı yıldızın idari kararla gönderilmesi Fatih Terim’i belki de en çok sinirlendiren olay oldu.

Şimdilik suskun!

Yaklaşık üç yıldır görevde olan Mustafa Cengiz, daha önce birçok defa Fatih Terim ile karşı karşıya geldi. Bu çok da uzun sayılmayacak zaman diliminde tecrübeli teknik adam istifanın eşiğine kadar da geldi. Belhanda’nın sözleşmesinin feshedilmesi de ise yaşanan en şiddetli olaylarda beşinci vaka oldu. Fatih Terim’in yaşanan bu olay sebebiyle keyfinin bir hayli kaçmış olmasına rağmen, takımın olumsuz etkilenmemesi adına sezon sonuna kadar görevinin başında olacağı ve mayıstaki seçimlerin sonucuna göre geleceği hakkında karar vereceği öğrenildi.

Çift forvet denemesi

Son iki maçında beş puan bırakarak şampiyonluk yolunda yara alan Galatasaray’da hedef Kayserispor karşısında yeni bir seri başlatmak. Fatih Terim, cezası biten Mustafa Muhammed ve Sivas maçında etkili olan Falcao’yu yan yana denedi. Terim, çift forvet konusundaki kararını bugün yapılacak idman sonrası verecek.