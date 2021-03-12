Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. FARUK ÜNAL

TFF Başkanı Nihat Özdemir, dün MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg'i odasına davet etti. Görüşme bir saat sürdü. Bu sürpriz zirvenin belli bir bölümünde VAR Koordinatörü Barış Şimşek ve MHK Hakem Gelişim Danışmanı Burçin Keskin de hazır bulundu. MHK’dan hiçbir kimsenin olmaması kafaları karıştırdı. Uilenberg, görüşmeden hemen sonra gecikmeli olarak seminere salonuna geçti.

Yurt dışında var

Sürpriz görüşme “Yabancı MHK Başkanı mı geliyor?” dedikodularının artmasına sebep oldu. Kulislerde Yunanistan, Romanya, Belçika, Rusya, Ukrayna gibi Avrupa’nın birçok ülkesinde yabancı başkanların görev yapıyor olması ve özellikle şampiyonluk yarışının kızıştığı dönemde MHK’nın ağır eleştirilerin hedefinde bulunması sebebiyle TFF’nin böyle bir karar alabileceği konuşuluyor.