Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Şampiyonluk kovalayan Fenerbahçe’de Caner Erkin krizi tatlıya bağlandı. Disiplinsiz davranışları sebebiyle Trabzon deplasmanı öncesi teknik heyetin isteği üzerine yönetim tarafından kadro dışı bırakılan tecrübeli oyuncuya şartlı af çıktı. Teknik direktör Erol Bulut, kendisinden özür dileyen Caner’e benzer hareketlerde bulunmaması şartıyla son bir şans daha verme kararı aldı. Sportif direktör Emre Belözoğlu ve Erol Bulut’la yaptığı konuşmalardan sonra Caner dün takımla birlikte idmana çıktı.

Novak’ın yedeği

Kalan 12 haftada Caner Erkin’e ihtiyaç olacağı düşüncesi ve oyuncunun pişmanlığı Erol Bulut’un af kararında etkili olurken, tecrübeli oyuncunun hocasına, “Kazanma hırsıyla bazen yanlış hareketler yapabiliyorum. Şampiyonluk yolunda takıma katkı vermek istiyorum. Bir daha yakışmayan görüntüler içinde olmayacağım” dediği öğrenildi. Ancak af kararına rağmen Caner formasına kavuşamayacak. Sol bekte Novak’la devam etme kararı veren Erol Hoca, mecburiyet olmadığı takdirde Caner’i yedek soyunduracak.

Moral yemeği

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yöneticiler, dünkü antrenmanın ardından barbekü organizasyonunda takımla bir araya geldi. Samimi bir havada gerçekleşen organizasyonda Başkan Ali Koç masaları tek tek gezerek futbolcularla sohbet etti.