Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe Sportif Direktörü, basın mensuplarıyla yaptığı sohbet toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde hakkında ortaya atılan istifa söylentilerinin asılsız olduğunu vurgulayan Belözoğlu, “Bu gündemi biz oluşturmadık. Ben F.Bahçeliyim ve Ali Koç ile bir yola çıktım. Başkanım ve kulübümüz için verdiğim söz doğrultusunda F.Bahçelileri mutlu etmek adına bu yolda çaba harcamaya devam edeceğim” dedi.

Üstesinden geliriz

Camiaya seslenen Belözoğlu, “Fenerbahçe'nin başarısından, futbolundan, huzurundan çok rahatsız olan insan var. Biz her türlü sıkıntının üstesinden geliriz, Fenerbahçe büyüklüğünden hiçbir şey kaybetmez. Ama 7 senedir bir başarısızlık varsa bizim üstümüze düşen ne varsa sorumluluktan kaçmayız. Sene sonunda şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Olamazsak, başta ben olmak üzere hepimiz sorumluluğu alırız kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.

Şampiyon olacağız

Kendisi üzerinden yapılan algılara futbolculuk döneminden alışık olduğunu söyleyen Belözoğlu, “Ama şu an pozisyonum gereği cevap vermemem gerekiyor. O yüzden çok sert konuşmak istemiyorum” dedi. Fenerbahçe'nin başarısının ve yaşadığı sürecin gündeme gelmesi gerektiğinin altını çizen Belözoğlu, sarı lacivertlilerin Türkiye’nin en büyük camiası olduğunu vurgularken, “Şampiyon olabileceğimize yürekten inanıyoruz” ifadesini kullandı.

Sahanın içi değerli

Birçok kulübün hakemlerden şikâyet etmesine de değinen sportif direktör, “Bizim için her zaman sahanın içi değerli ve önemli.Kaos olsun bundan beslenelim demedik hiç” derken “Bu ülkede mağdur edilmiş, benim de yaşadığım, şahit olduğum tek bir tane kulüp varsa o da F.Bahçe'dir. Ben bunu hem sahada hem saha dışında yaşadım. Bizler hak edilmiş bir başarı dışında bir şey zaten istemiyoruz” açıklaması yaptı.

Önce Gençlerbirliği

Fenerbahçe için “Zor yer” tanımlaması yapan Emre, “Burada futbol oynamak da taraftar olmak da çok zor. Büyük ve zor bir kulüp ama mutlulukları da bir o kadar büyük oluyor” dedi. Belözoğlu, Beşiktaş maçı için ise, “Önümüzdeki Gençlerbirliği maçı var, en önemlisi o” yorumu yaptı.

VALENCIA'NIN YERİNE

Bir forma dört aday

F.Bahçe,G.Birliğihazırlıklarınıdünyaptığı idmanla sürdürdü. Tedavileri devam eden Perotti ve Mesut dışında bireysel çalışan Sadık ile Sinan çalışmada yer almadı. ErolBulut’un sağlığına kavuşanGustavo’ya bu hafta ilk on birde şans vereceği, Mert Hakan konusunda ise kararsız olduğuöğrenildi.CezalıValencia’nın forması için Mert Hakan, Ferdi, İrfan Can ve Samatta yarışıyor.