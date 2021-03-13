Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Liderliği Beşiktaş’a kaptıran Galatasaray, bugün Kayseri deplasmanında galip gelerek yaralarını sarmak istiyor. Hafta içi sarı kırmızılı yönetimin aldığı kararla Younes Belhanda’nın sözleşmesinin sürpriz bir şekilde feshedilmesinin takımın havasını kötü yönde etkilemesinin önüne geçmek isteyen teknik direktör Fatih Terim, oyuncularıyla bir konuşma gerçekleştirdi.

Her hafta final

Tecrübeli teknik adam “Hiçbir şey sona ermedi. Yeniden yükselişe geçmemiz için çok kritik bir maç. Bizim aksimize rakibimiz son iki haftadır kazanıyor ve form tuttular. Artık puan kaybedecek ve bireysel hata yapacak lüksümüz kalmadı. Şampiyonluk parolasıyla artık her haftamız final” dedi. Futbolcuların da Terim’e galibiyet sözü verdiği öğrenildi.

BELHANDA’DAN VEDA

Sözleşmesi feshedilen Belhanda, Florya’da arkadaşlarıyla vedalaştı. Faslı, Instagram hesabından yayımladığı mesajda "Sizlerin eşliğinde harika bir dört sene geçirdim. Hoca’m Fatih Terim’e teşekkürler. Takım arkadaşlarım, sizlere teşekkürler. Sizleri asla unutmayacağım" ifadelerini kullandı.