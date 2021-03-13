Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe derbisi öncesindeki kritik Başakşehir maçından zaferle ayrılan Beşiktaş’ta Kaptan Atiba Hutchinson, şampiyonluk mesajları verdi. Önemli bir virajı kayıpsız geçtiklerini söyleyen Kanadalı oyuncu “Rakibimizin ligdeki durumuna bakmadan çok önemli bir maç olduğunu söylemek gerekir. Oyunu domine ettik, rakibe çok pozisyon vermedik. Biz attık, onlar attı ama sonunda biz kazandık. Çok önemliydi bu galibiyet. Nasıl kazandığımız da önemliydi, savaşarak kazandık. Şampiyonluk böyle maçlardan geçiyor” dedi.

İstanbul’un ağası

Bütün Beşiktaş camiası gibi şampiyonluğa kenetlendiklerini söyleyen Atiba “Zor bir fikstüre başlıyoruz. Bu maçtan sağ salim çıktık, 3 puanla ayrıldığımız için mutluyuz. Galibiyete inanmıştık, sezon sonuna kadar böyle devam etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı. Beşiktaş bu sezon İstanbul takımlarına karşı çıktığı altıncı Süper Lig maçını da kazanırken, her karşılaşmada rakip filelere en az ikişer, toplamda 19 gol gönderdi. Böylece Beşiktaş, İstanbul takımlarına karşı üstünlüğünü bu maçta da sürdürmüş oldu.

SINIRDAKİLER SAHADAYDI

Derbi öncesi korkulan olmadı

Beşiktaş'ta Valentin Rosier, ligin asist kralı Rachid Ghezzal, orta alanın dinamolarından Josef de Souza ile joker Necip Uysal üçer sarı karta sahipti. Maça ilk 11'de başlayan Rosier, Ghezzal ve Souza sarı kart görmeyince Fenerbahçe derbisi öncesi cezalı duruma düşmemiş oldu.

İKİ MAÇTAN ALTI PUAN

Fobisini de yendi

Sezonun ilk yarısında oynanan maçta Başakşehir'i 3-2 yenen Beşiktaş, Süper Lig tarihinde hiçbir sezonda rakibini iki defa mağlup edememişti. Dünkü maçı kazanan siyah beyazlılar, genelde kendisine gelen ters rakibi karşısında iki maçtan da zaferle ayrılmış oldu.

HEPSİ SAKAT

Başakşehir’de 7 eksik

Medipol Başakşehir sahasındaki Beşiktaş maçına yedi eksikle çıktı. İstanbul temsilcisinde sakatlıkları süren Nacer Chadli, Junior Caiçara, Bolingoli, Fredrik Gulbrandsen, Mahmut Tekdemir, Junior Fernandes ve Leo Duarte, sakatlıkları sebebiyle forma giyemedi.

KOCADAĞ GARANTİ VERDİ

Hocamızı bırakmayız

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, uzun yıllar Sergen Yalçın’la devam etmek istediklerini söyledi. “Hocamız da burada çok mutlu” diyen Kocadağ “O da şampiyonluğa odaklanmış durumda. Beşiktaş taraftarı endişe duymasın, uzun yıllar devam edeceğiz” dedi.