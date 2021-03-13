Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da Türk Telekom Stadyumu'nun zemini büyük sorun olmuştu. Hatta Sivasspor maçının ardından stat zeminini sert sözlerle eleştiren Younes Belhanda'nın sözleşmesi feshedilmişti.

Fatih Terim de stat zeminini eleştirmiş ve ''Sahamız hakikaten kötü. Dışarıdan yeşil göründüğüne bakmayın. İçine girdiğinizde yürüyemiyorsunuz. Bütün oyuncularımız da şikayetçi. Burada özellikle pas ve oyunu domine etme avantajımızı ne kadar kullanabiliriz bilmiyorum. Ev sahibi takım için dezavantajlı bir sahamız var.'' sözlerini kullanmıştı.

Premier Lig'de 14 puan farkla liderlik koltuğunda oturan Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola'dan da Fatih Terim'e benzer açıklamalar geldi.

''HEPSİ BİZDEN İYİ, BU BÜYÜK BİR PROBLEM''

Guardiola, ''Stadımızın zemini iyi değil. Arsenal deplasmanında, Anfield'da, Old Trafford'da oynadık. Hepsi bizden iyi. Budapeşte'de oynadık, orada bile halı gibi zemin vardı. Orası bile bizden daha iyi. Çimimiz iyi değil. Bu bizim için büyük problem ve bir çözüm bulmaya çalışıyoruz.'' şeklinde konuştu.