Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, beklemedikleri ve ummadıkları bir anda gol yediklerini belirterek, "Mağlup olduğumuz için üzgünüz. Zaten üç haftadır üzerimizde bir ağırlık var, bu ağırlığı da en kısa sürede atmamız gerekiyor." dedi.

Oyunun başında yüzde 100'lük gol pozisyonunu kaçırdıklarını ifade eden Canel, "Bu gol olsaydı oyunun şekli çok daha farklı olurdu. 45. dakikada hiç ummadığımız ve beklemediğimiz bir anda golü yedik. İkinci yarı toparlanır gibi olduk ama yatanın yerden kalkmadığı bir oyundan sanki ikinci yarı oynanmamış gibi bir maç oldu. Bunu en kısa zamanda telafi edeceğiz diye düşünüyorum." diye konuştu.