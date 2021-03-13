Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi



Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, alınan bu galibiyete çok ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.

Fatih Karagümrük'ün iyi bir takım olduğunu dile getiren Çalımbay, "Bu maç her açıdan bizim için çok önemliydi. Mutlaka bu maçı çok iyi şekilde bitirmemiz gerekiyordu." dedi.

Çalımbay, Fatih Karagümrük'ün iyi bir kadroya sahip olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Maçın başından sonuna kadar mükemmel mücadele ettik. İyi fırsatlar yakaladık. Bir tanesini değerlendirebildik. İkinci yarı Karagümrük tamamen atak oynadı. Biz de ona göre kontratağı düşündük ama maalesef son paslarımızı değerlendiremedik. Onları değerlendirebilseydik kolay bir galibiyet olabilirdi. Son on dakika çok zorlandık. Başta kalecimiz olmak üzere defansımız mükemmel oynadı. İyi bir galibiyet aldık. Bu çok önemliydi. Böyle bir galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Şimdi önümüzde Göztepe karşılaşması var. Bütün her şeyimizle o maça hazırlanacağız. Ondan sonraki arayı da çok iyi bir şekilde değerlendirip, inşallah ligi güzel bir yerde bitireceğiz. "

Bir basın mensubunun yedek kulübesinde çok fazla hamle şansı olmadığını hatırlatması üzerine Çalımbay, "Bu yıl sakatlık ve kart cezalarından dolayı çok mağduriyet yaşadık. Bu maçta da bunlar çoktu ama ben takımıma güveniyorum. İyi antrenmanlar yapıyoruz. Hatalarımızı değerlendiriyoruz. Bugün kulübede dört yedek oyuncumuz vardı. Arkadaşlarımın iyi şeyler yapacağına inanıyordum. Beni mahcup etmediler." diye konuştu.

"Bizim için zor bir karşılaşma oldu"

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenerek moral kazandıklarını söyledi.

Otyakmaz, karşılaşmanın ardından stadyum çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sakat ve cezalı futbolcularının fazla olmasına rağmen karşılaşmadan galibiyetle ayrıldıklarını belirtti.

Fatih Karagümrük karşısında alınan 3 puanın önemine değinen Otyakmaz, "Bizim için zor bir karşılaşma oldu, tek farkla da olsa kazanmasını bildik. Bundan sonraki haftalar için de moral kazanmış olduk. Çok eksik bir takımla yakalandık. Kırmızı kartlar ve hafta içi oluşan sakatlıklarla 3-4 yedek oyuncuyla sahaya çıkma fırsatımız oldu. Bu halde bile 3 puanı almak bizi sevindirdi. İnşallah böyle de devam eder. Sakat ve cezalıların gelmesiyle inşallah daha güçlü bir kadromuz olacak." dedi.

Maçların seyircisiz oynandığının hatırlatılması üzerine Otyakmaz, halk sağlığının önemli olduğunu vurgulayarak, "Bilim Kurulu'nun tavsiyelerine uymak zorunda kalıyoruz. Büyük stadyumlara en azından belirli sayıda taraftar alınmasının faydalı olacağı kanaatindeyim. Sanıyorum biraz da adaletsizlik olur. 'İlk maçlar seyircisiz oynandı, şimdi seyircili oynanıyor, avantaj sağlanır' düşüncesi var ama artık takımlar ile taraftarları buluşturmak lazım." diye konuştu.

Otyakmaz, stadyum zeminleriyle ilgili yöneltilen bir soru üzerine ise şunları kaydetti:

"Tabii ki bizler iyi zeminlerde oynamak istiyoruz. En iyi zeminlerden bir tanesi de bizim stadyumumuzdu ama bu sene maç trafiğinden kaynaklı bozulmalar söz konusu oldu. O zaman el birliğiyle bir şeyler yapacağız. Sivas'ın zeminiyle ilgili hem yayıncı kuruluş hem de federasyon övgü dolu sözler söylüyorlardı. Biz bu işi hakkıyla yapıyoruz. Onların da desteğiyle bütün stadyumlar en az bizim stadımız kadar olabilir."