Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Göztepe maçı sonrasında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından aldığı 90 günlük hak mahrumiyeti cezasını tamamladı. Aylar sonra stadyumda maç izleme hakkını elde eden Başkan Berna Gözbaşı, Galatasaray yenilgisinin üzüntüsünü yaşadı.

Hes Kablo Kayserispor'un sahasında Galatasaray'a 3-0 yenilmesi ile ilgili maç sonrasında açıklama yapan Başkan Berna Gözbaşı, "Adalet isteyenler, tüm Türkiye'nin gözü önünde adaletini buldu" cümlesi kurdu.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı hakkında Göztepe-Kayserispor maçı sonrasında hakemlere yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı hükümlerince 90 Gün hak mahrumiyeti ile 52 TL para cezasına hükmetmişti.