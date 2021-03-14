Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son 2 haftadır puan kaybeden Galatasaray, Kayserispor galibiyetiyle şampiyonluk inancını tazeledi. Sarı-kırmızılılarda Taylan Antalyalı ortaya koyduğu performansla taraftarlardan alkış aldı. Maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen genç futbolcu, Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.

"MİLLİ TAKIM, TAYLAN HAZIR"

Taylan Antalyalı, karşılaşmanın ardından Twitter hesabından, "Şampiyonluk yolunda çok önemli bir galibiyet" yazdı. Bu paylaşıma cevap veren takım arkadaşı Feghouli ise, "Milli Takım, Taylan hazır, teşekkür ederim" yazdı. Yıldız futbolcunun bu cevabı binlerce beğeni aldı.