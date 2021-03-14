Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF 1. Lig’in 26. haftasında Tuzlaspor ile Ümraniyespor Sancaktepe 15 Temmuz Stadı’nda karşı karşıya gelirken, müsabakanın 41. dakikasında tansiyon yükseldi. 41. dakikada Vrsajevic’in Ahmet Yazar’a yaptığı faulün ardından Anıl Karaer ile Ercan Coşkun saha içinde tartışma yaşadı. Bu sırada Ümraniyespor yedek kulübesi tarafında ısınan Tuzlasporlu Samet Asatekin de kırmızı-beyazlı takımın yedek kulübesi ile tartışmaya girdi. Tırmanan gerginlik protokol tribününe de sıçradı. İki takımın tarafları arasında yaşanan sözlü tartışma güvenlik güçlerinin araya girmesiyle yatıştırıldı.

Ümraniyespor yedek kulübesi tarafında ısınan Tuzlasporlu futbolcular da olayların ardından müsabakanın dördüncü hakemi Bayram Başkan’ın uyarısıyla diğer tarafa alındı.