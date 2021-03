Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şubat ayının en çok konuşulan takımları, futbolcuları, kulüp yöneticileri, teknik direktörleri ve hakemleri belli oldu. Medya Takip Merkezi’nin (MTM), Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı rapora göre; ay boyunca spor medyasının gündeminde en çok yer alan konular: Fenerbahçe - Galatasaray derbisi, Mesut Özil’in İstiklal Marşı’na eşlik etmesi ve Galatasaray’ın çalıştırıcısı Fatih Terim oldu.

Süper Lig’in 24. Haftasında oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin yankıları Şubat ayı spor gündemine damga vurdu. Şampiyonluk mücadelesi veren iki ezeli rakip, Kadıköy'de karşı karşıya geldi.



Koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz oynanan zorlu mücadelede Galatasaray, yeni transferi Mısırlı oyuncu Mostafa Mohammed'in golüyle sahadan 1-0 galip ayrılarak Fenerbahçe'nin 9 maçlık yenilgisizlik serisini sona erdirdi. Galatasaray, ligde geçen sezon 3-1'lik skorla 20 yılı aşkın süre sonra deplasmanda yendiği rakibini Kadıköy'de bu sezon da mağlup etmeyi başardı.



Mesut Özil Almanya’da da gündem oldu

Fenerbahçe’nin devre arasında Arsenal’den kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Mesut Özil, Göztepe maçı öncesi verdiği görüntüyle Almanya’da haber oldu. Almanya Milli Takımı forması giyerken, Milli Marş’a eşlik etmediği için eleştirilen Mesut Özil’in, Göztepe maçı öncesi İstiklal Marşı okuması basında geniş yer aldı. Mesut Özil’in ilk kez bir Milli Marş’a eşlik etmesi, Bild gazetesi tarafından şaşkınlıkla karşılandı. 32 yaşındaki yıldız futbolcunun maç öncesi İstiklal Marşı’nı okurken çekilen bir görüntüsünü haberine taşıyan Bild “Mesut Özil normalde iyi bir şarkıcı olarak bilinmez. Herkes Milli Marş okurken onun dudakları kapalı kalırdı. Hem Alman Milli Takımı’nda hem de yeni takımı Fenerbahçe’de Milli Marşlara eşlik etmezdi. Ancak Göztepe maçı öncesi bu durum değişti. Mesut Özil’in ilk kez bir Milli Marş’a eşlik etmesi herkesi şaşırttı” ifadelerine yer verdi.



Ocak ayının ardından Şubat ayında da en fazla konuşulan futbolcu olan Mesut Özil, Türk medyasında 13 bin 356 habere adını yazdırarak listenin ilk sırasında yer aldı. İkinci basamakta ise Fenerbahçe’nin orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci 8 bin 649 haber ile yer alırken, listenin üçüncü sırasında ise 8 bin 447 haber ile Galatasaray’ın kalecisi Muslera yer aldı.



Fenerbahçe’ye Şubat ayı yaramadı

Devre arasında Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci gibi yıldız isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe; ligin ikinci yarısına istediği gibi başlayamadı. Şubat ayı içerisinde 2 lig 1 kupa maçı olmak üzere Kadıköy’de üst üste 3 mağlubiyet alan sarı-lacivertli takım büyük bir şok yaşadı. Bu sezon evinde 5. mağlubiyetini alan Fenerbahçe 28 yıl sonra bir ilki yaşadı. İlk olarak ezeli rakibi Galatasaray’a 1-0 yenilen Fenerbahçe, bu maçın ardından Kadıköy’de çıktığı bir sonraki lig maçında da Göztepe’ye aynı skorla mağlup oldu. Kupa maçında ise Aykut Kocaman’ın çalıştırdığı Başakşehir’e de yenilen Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası’nda havlu attı.



Spor basınında toplam 81 bin 988 haberde yer alan Fenerbahçe, saha sonuçlarını alamasa da en fazla konuşulan takım olma unvanını sürdürmüş oldu. Listenin ikinci sırasında 77 bin 937 haber ile Galatasaray yer alırken, üçüncü sırasında ise 54 bin 539 habere konu olan Beşiktaş yer aldı.



Ali Koç’tan Mustafa Cengiz’e cevap

Süper Lig’in 25. haftasında Fatih Karagümrük’e konuk olan Fenerbahçe 2-1 galip gelirken, Başkan Ali Koç maç sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Başkanı Koç, Galatasaraylı mevkidaşı Mustafa Cengiz'in hafta içinde yaptığı açıklamalara karşı, Karagümrük maçı sonrasında "Zamanı gelince belgelerle konuşacağız" ifadelerini kullandı. Sözlerine; “Mustafa Cengiz’in açıklamalarına cevap vermeyeceğim; bu insanların, koskoca adamların yalanları, iftiraları Bir haftadır neredeyse her gün konuşup, kulübümüzü hedef almaları Bununla uğraşamayız. Müthiş bir algı operasyonu yapıyorlar. Canları sağ olsun. Zannetmesinler cevap vermeyeceğiz. Zamanı gelince ilgili arkadaşlar belgelerle konuşacak” şeklinde devam etti.



Geride bıraktığımız Şubat ayında toplam 7 bin 174 habere konu olan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç en fazla konuşulan yönetici sıralamasında birinci sırada yer alırken, Ahmet Nur Çebi ise 4 bin 311 haber ile ikinci, Mustafa Cengiz ise 3 bin 882 haberle üçüncü sıraya adını yazdırdı.



Fatih Terim’in ara transfer başarısı

Sezonun ilk devresinde yönetime “Transfer şart” mesajı veren Fatih Terim, Mostafa, Onyekuru, Yedlin ve Gedson’un alınmasında gösterdiği kararlılığın meyvesini ilk maçlarda topladı. Ligde üst üste galibiyetler alarak şampiyonluğun en önemli favorisi haline gelen Galatasaray'da ‘transfer' mutluluğu yaşandı. Teknik Direktör Fatih Terim, sezonun ilk devresinde eksik bölgelere dikkat çekip yönetime transfer yapılmasının şart olduğunu iletmişti. Bu sürecin ardından devre arası transfer döneminde Henry Onyekuru geri döndü. Mostafa Mohamed, DeAndre Yedlin ve Gedson Fernandes kadroya katıldı. Terim, scout ekibiyle birlikte kadroya kattığı bu isimlerden kısa sürede büyük katkı aldı. Mostafa 4, Onyekuru 2 ve Gedson da Alanyaspor'la oynanan kupa maçında 1 kez fileleri havalandırdı.



Daha önce pek çok kez “en çok konuşulan antrenör” olma unvanını kimseye kaptırmayan Fatih Terim, ay boyunca toplam 17 bin 347 haberde yer alarak Şubat ayının da lideri oldu. Terim’i ikinci sırada 14 bin 73 haber ile Erol Bulut, üçüncü sırada ise 12 bin 667 haber ile Trabzonspor’u şampiyonluk potasına sokan Abdullah Avcı izledi.



Portekiz Cüneyt Çakır’a hayran kaldı

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Portekiz'in Benfica ile İngiltere'nin Arsenal takımları arasında 18 Şubat Perşembe günü oynanan UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu maçını yönetti. Cüneyt Çakır’ın Benfica-Arsenal maçındaki yönetimi ülkenin günlük spor gazetesi Record ve hakem yorumcusu Pedro Henriques tarafından göklere çıkarıldı. Tecrübeli hakemin performansını değerlendiren Portekiz basını Çakır’ın kusursuz bir maç yönettiğini belirtti. Türkiye’yi her defasında başarıyla temsil eden Çakır, 4 bin 970 haber ile Şubat ayında da en çok konuşulan hakem oldu. Listenin ikinci sırasında 3 bin 500 haber ile Yaşar Kemal Uğurlu, üçüncü sırasında ise 2 bin 561 habere adını yazdıran Halis Özkahya yer aldı.