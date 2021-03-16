Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Sakatlığını yeni atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Cenk Tosun'un bugün de kadroya alınmayacağı ve F.Bahçe derbisine yetiştirileceği aktarıldı. Öte yandan hem ligde hem de kupada şampiyonluk isteyen Sergen Yalçın yarı finalde penaltı ihtimalini de göz önünde bulunduruyor. Kupa maçının lig maçına göre daha zor geçeceğini öngören tecrübeli çalıştırıcının son idmanlarda oyuncularına penaltı vuruşu çalışması yaptırdığı öğrenildi. Siyah beyazlılar, çeyrek final maçında da penaltılarla tur atlayan taraf olmuştu.

Penaltı çalışması

Ghezzal’ın yerine N’Koudou’nun forma giymesi beklenirken Larin ve Aboubakar maça 11’de başlayacak. Sakatlığı geçen Cenk Tosun'un kadroya alınacağı, duruma göre yıldız golcüye şans verilebileceği öğrenildi. Öte yandan Sergen Yalçın kupa maçının penaltılara kalma ihtimaline karşılık oyuncularına penaltı atışı çalıştırdı. Siyah beyazlılar, Konyaspor’u penaltılar sonucunda eleyerek tur atlayan taraf olmuştu.

Her şeyin farkındayız!

Beşiktaş'ta İletişim ve Medyadan Sorumlu Başkan Danışmanı Erol Kaynar, hakem Mustafa Öğretmenoğlu'nun son lig maçında olduğu gibi kupada da VAR'da görev alması üzerine sert bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kaynar, "Her şeyin farkındayız. Öğretmenoğlu’na kuralları öğretmek istemiyoruz. Galip gelsek de verilmeyen penaltımızı gözardı edecek değiliz. Beşiktaşlının aklını test etmeye çalışmayın. İsterseniz deneyin, Beşiktaş büyük camiadır altında kalırsınız. Tavsiyemiz algı yönetimini bırakın, sahada işinize bakın!" ifadelerini kullandı.

ABOU'DAN ÖVGÜ

Gelenek sürmeli

Kartal'ın gol makinesi Vincent Aboubakar, teknik direktör Sergen Yalçın'a övgülerde bulundu. Futbolcu Sergen Yalçın'ı izlemediğini belirten Kamerunlu, "Kendisini fazla tanımıyordum ama güzel bir gelenek başlatıyor. Beşiktaş'ta oynamış, ismini bırakmış ve şu an da teknik direktörlük yapıyor. Bu geleneğin devam etmesi lazım. Sergen Yalçın gibi arkanızda iyi bir isim bırakıp, efsane olmak ve saygı kazanmak önemli" ifadelerini kullandı.

KAMPA GİRDİLER

Rövanşa hazırlar!

∂ Kupada bugün Medipol Başakşehir'i misafir edecek olan Beşiktaş son çalışmasını yaptıktan sonra Ümraniye Nevzat Demir Tesislerinde kampa girdi. Siyah beyazlılarda sakatlığı devam eden Gökhan Töre dışında bütün oyuncular antrenmana katıldı.

BÜYÜKANNESİNİ KAYBETTİ

Mensah'ın acı günü

∂ Siyah beyazlıların yıldız isimlerinden Bernard Mensah gelen acı haberle sarsıldı. Büyükannesinin hayatını kaybetmesi sebebiyle Ganalı oyuncu teknik direktör Sergen Yalçın'dan izin aldı. Başakşahir maçı kadrosundan çıkarılan Mensah takımdaki ywrini alamayacak. Ayrıca yıldız oyuncunun, cenaze için ülkesine gitmeyeceği öğrenildi.