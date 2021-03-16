Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF)sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, Real Madrid Futbol Takımı'nın kaptanı Sergio Ramos, Barcelona'ya transfer olan basketbolcu Pau Gasol, 2 dünya şampiyonluğu bulunan Formula 1 pilotu Fernando Alonso, eski İspanyol basketbolculardan Jose Calderon ve Juanma Lopez Iturriaga, Suriyeli çocuklar için 10 numaralı formayı giydi.

Videoda, "Milyonlarca Suriyeli çocuk, 10. yılını dolduran bir savaşın acısını çekiyor. Bu maçı kazanmak için takım halinde oynamamız gerekiyor" yazısının ardından konuşan Sergio Ramos, Pau Gasol, Lopez Iturriaga ve Jose Calderon, "İnsani yardım ihtiyacı duyan 8,5 milyon çocuğu geride bırakan bir savaşın son yıl dönümü olması dileğiyle benim 10 numaram Suriye için. 10 yıldır direniş gösteriyorlar ama sizlerin yardımlarına halen ihtiyaçları var." ifadelerini kullandı.

Formula 1 pilotu Fernando Alonso da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "1300 okulun, sağlık merkezlerinin saldırı altında olduğu ya da yok edildiği bir ülke düşün. Böyle bir ülke var: Suriye ve 10 yıldır savaşta. Suriyeli çocuklara insani yardım ulaştırmak için UNICEF takımımıza katıl. #Mi10xSiria" diye yazdı.