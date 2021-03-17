Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Siyah beyazlı futbolcuların amacı işi erken bitirip Fenerbahçe derbisi öncesi yıpranma ve yorulma yaşamamaktı. Bu doğrultuda ilk düdükle birlikte baskısını hissettiren Sergen Yalçın'ın öğrencileri kısa sürede farkı ikiye çıkarıp aktif dinlenmeye geçti. Başakşehir 2-0 geriye düşmesine rağmen golü düşünmeyen oyun anlayışına devam edince Beşiktaşlı oyuncuların da konsantrasyonu iyice azaldı. Siyah beyazlılar ilk iki golden sonra devreye kadar oyunu antrenman maçı gibi sürdürdü.

Sürpriz goller

İkinci yarıda oyun rölantide devam ederken kaleci Utku Yuvakuran'ın hatası sonucu gelen golle maçın akışı tamamen değişti. Umutlanan Başakşehir bir gol daha bularak skoru eşitleyince Sergen Yalçın oyuna Ljajic ve N'Sakala'yı aldı. Son bölümde iki takım da riske girmeyince pozisyon yaşanmadı. Uzatmaların ilk devresinde Cyle Larin'in attığı gol turu Beşiktaş'a getirdi. Ligin lideri olan siyah beyazlılar kupada da finale yükselirken, Fenerbahçe derbisi öncesinde de moralini daha da artırmış oldu.

Abou korkuttu!

Siyah beyazlıların ligdeki en golcü ismi olan Vincent Aboubakar, ilk yarı sonunda dizine darbe alınca oyundan çıkmak istedi. Acilen soyunma odasında tedavisi yapılan Kamerunlu yıldızın ciddi bir durumunun olmadığı öğrenildi. Öte yandan Aboubakar bu sezon bir ilki yaşadı. Ligde 15 golü bulunan Kamerunlu yıldız, Başakşehir filelerini havalandırarak kupada ilk gol sevincini yaşamış oldu. Aboubakar, kupada Konyaspor ve Ç. Rize maçlarını boş geçmişti.

Şimdi hedef Fenerbahçe!

Beşiktaş'ın bu sezonki en etkili isimlerinden biri olan Josef de Souza, finale yükselmelerinin ardından yaptığı açıklamada, "Bizim için yıpratıcı bir maç oldu. Şimdi Fenerbahçe maçını düşünüyoruz. Ligdeki formumuzu derbide de sürdürmek istiyoruz. Beşiktaş taraftarına şunun sözünü verebilirim; Fenerbahçe derbisini kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Galibiyet için her şeyi deneyeceğiz" dedi.

Benim için çok değerli

Derbi mesajı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kupada finale yükselmelerinin ardından oldukça mutluydu. Yayuncı kuruluşa konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Finale yükselmemiz benim için çok değerliydi. Teknik direktörlük kariyerimde ilk defa bunu yaşayacağım. Ayrıca Beşiktaş da 10 sene sonra finalde oynayacak, çok mutluyuz" dedi. Derbi hakkında da konuşan Yalçın, "Şu kadarını söyleyeyim, Fenerbahçe maçını kazanmak için elimizden ne gelirse yapacağız" sözlerini kullandı.