Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emin Uluç

Şampiyonluk hedefiyle girdiği sezonda zirveye el sallamaya başlayan Fenerbahçe, hâlâ ideal 11’ini arıyor. Erol Bulut, G.Birliği’ne kaybeden kadroyu, derbide değiştirecek. Altay’ın yeri garanti, sakatlanan Gökhan’ın görevi ise mecburen Nazı’da. Stoperdeki Serdar-Szalai ikilisi bozulmayacak, ancak ilk golünü G.Birliği’ne atan Novak yerini Caner’e devredecek.

İrfan Can on bire

Kadro dışı kaldığı 3 maçın ardından Gençlerbirliği yenilgisini de kulübeden izleyen Caner, Beşiktaş’a karşı ilk 11’de sahne alacak. Orta sahada Gustavo yine vazgeçilmez, ancak Sosa ile Mert Hakan değil. Bu ikiliden birisi yerini İrfan Can’a kaptıracak. İrfan ile Pelkas arasında on numara ve kanat tercihi yapılacak. Osayi de tartışmalı performansına rağmen mevkiinin en iyisi olarak yerini koruyacak.

En uca Valencia

En uçta ise, forma giymediği maçlarda mumla aranan isimlerden, cezası biten Valencia boy gösterecek. Samatta ve Cisse’de hayal kırıklığı yaşayan, Thiam’da umduğunu bulamayan Erol Bulut, gol ümidini Ekvadorlu yıldıza bağlayacak. Kadroyu büyük ölçüde netleştiren Erol Bulut’un B planı ise Gustavo-İrfan ikilisinin önüne Valencia-Pelkas-Osayi’yi atıp en uçta Thiam’ı kullanmak olacak.