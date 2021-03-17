Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen nikah töreninde çiftin şahitliklerini Başkan Ali Koç, Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir FK Başkanı Göksel Gümüşdağ ve İş Adamı Ethem Sancak yaptı.



Çiftin ailesi ve yakınlarının yanı sıra nikah törenine; yönetim kurulu üyeleri Mustafa Kemal Danabaş, Selahattin Baki, Teknik Direktör Erol Bulut, teknik ve idari kadro ile futbolcular katıldı.



Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İrfan Can Kahveci ve Gözde Doyran çiftini kutluyor, ömür boyu mutluluk diliyoruz" denildi.