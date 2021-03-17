Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maçtan dakikalar(İlk yarı)

17. dakikada Bünyamin'in pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Lukas Podoslki’nin dönerek sol ayağıyla yaptığı vuruş ağlara gitti. 1-0

35. dakikada ceza sahası içine kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde Ceyhun Gülselam’ın kafa vuruşu yandan auta gitti.

37. dakikada Eren Albayrak’ın hatalı pasında araya giren Salih Uçan’ın şutu defansa da çarparak kalecide kaldı.

43. dakikada Podolski taşıdığı topu ceza sahasına sağdan giren Bünyamin Balcı’ya bıraktı. Bu futbolcunun vuruşu yandan auta gitti.

44. dakikada Eren Albayrak’ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Podolski’nin rakibini eksilttikten sonra yaptığı şut yandan auta gitti.

45. dakikada Hakan Özmert'in ceza sahası dışından sert şutunu kaleci çeldi. Dönen topu önünde bulan Gökdeniz Bayrakdar'ın şutunda kaleci gole izin vermedi.

Maçtan dakikalar(İkinci yarı)

50. dakikada Eren Albayrak’ın ortasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Nuri Şahin’in şutunu kaleci güçlükle kurtardı.

65. dakikada Salih Uçan’ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşuna, ceza alanı içinde iyi yükselen Tzavellas’ın kafası az farkla üstten auta gitti.

82. dakikada Fredy’in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Hakan Özmert’in şutu kalecinin solundan ağlara gitti. 2-0

87. dakikada Moubandje’nin pasında topla buluşan Caulker’in ceza alanı içinden sert şutu az farkla yandan auta gitti.

89. dakikada Efkan Bekiroğlu’nun ceza sahası çaprazından kullandığı serbest vuruşu kaleci Boffın güçlükle kornere çeldi.