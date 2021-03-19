Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray Türk Telekom Stadyumu'nda karşılaştığı Çaykur Rizespor'a 4-3 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar rakibine karşı evindeki yenilmezliğini de kaybetti. Cimbom Rizespor'a sahasında son olarak 20 Mart 2004 tarihinde oynanan lig karşılaşmasında 2-1'lik skorla mağlup olmuştu.