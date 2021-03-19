Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 31. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Galatasaray’ı 4-3 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, maçın güzel ve heyecanlı olduğunu ifade ederek, “Neticede Rizespor olarak biz kazandık. Galatasaray büyük bir kulüp, taraftarı çok olan bir kulüp. Onların da başarılı olmasını isteriz. 3 puana çok ihtiyacımız vardı. Rizespor olarak iyi oynadık ve kazandık. Hocamızla yeni başlamamıza rağmen çok iyi bir uyum içerisindeyiz ve ligi inşallah çok daha iyi bir yerde bitiririz” dedi.

“Bülent hoca takımı birleştirdi”

Galatasaray yedek kulübesiyle Çaykur Rizespor yedek kulübesinin maç içerisindeki tartışmalarıyla alakalı konuşan Kartal, “Maç içerisinde heyecanlı olaylar olabilir. O anda iki hoca birbirini kırmış olabilir, bunlar normal şeyler. Ufak tefek şeyleri normal karşılayacağız. Maç heyecanlıydı, sonucu bizim lehimize oldu. Bülent Uygun gerçekten çok iyi elektrik aldığımız, rahat konuştuğumuz bir hoca. Yerli hocalara daha çok önem vermek gerekir. Çünkü her şeyi konuşup espri yapabiliyoruz. Takımı birleştirdi Bülent hoca. Bülent hocayla daha iyi yerlere geliriz inşallah” ifadelerini kullandı.