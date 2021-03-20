Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş'ta nefesler tutuldu heyecanla yarınki F.Bahçe derbisi bekleniyor. Siyah beyazlılar kazanırsa şampiyonluk yolundaki rakibine sekiz puan fark atmış olacak, üstelik bir maç eksiğiyle. Siyah beyazlıların derbideki en büyük silahı ise Aboubakar. Kamerunlu yıldız, Başakşehir'le oynanan son kupa maçında dizine aldığı darbe sebebiyle oyuna devam edememişti. Yapılan kontrollerde ciddi bir duruma rastlanmadı ancak teknik direktör Sergen Yalçın yine de oyuncusuna nasıl hissettiğini sordu.

Hırs küpü

Yüzde 100 hazır olduğunu söyleyen 28 yaşındaki golcü, "Hiçbir sıkıntım yok, yüreğimle oynayacağım. Hem fiziki hem de psikolojik olarak takım arkadaşlarımla birlikte mücadele etmeye hazırım" cevabını verdi. Kadıköy'de 4-3 kazanılan F.Bahçe maçında iki defa ağları sarsan Kamerunlu yıldızın, derbi için sabırsızlandığı ve idmanlardaki hırsıyla takıma büyük enerji verdiği aktarıldı. Oyuncusunun durumundan çok memnun olan Yalçın, Aboubakar'ı ilk on birde başlatacak.

TARİFE AYNI

Prim 30 bin lira

∂ Yönetin derbinin kazanılması durumunda oyunculara kişi başına 30 bin lira prim ödemesi yapacak. Siyah beyazlı oyuncular yönetimin bu kararı sonrası daha da morallendi. Sezonun ilk yarısında da Kadıköy'de oynanan karşılaşma öncesi de otuzar bin lira prim belirlenmiş, Beşiktaş maçı 4-3 kazanmıştı.

HAVASI YERİNDE

Lider Beşiktaş'ta, Fenerbahçe maçı hazırlıkları dün yapılan idmanla devam etti. Çalışmaya sakat olan Gökhan Töre dışında bütün isimler katıldı. Siyah beyazlı oyuncuların idmanda oldukça hırslı ve istekli olduğu aktarıldı. Kartal, bugün yapılacak idman sonrası Ümraniye Nevzat Demir Tesislerinde kampa girecek.