Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray dün gece Rize karşısında şok bir mağlubiyet yaşadı: 3-4. Sarı kırmızılılar bu sonuçla çok istediği şampiyonluk şansını zora soktu. Zaten bir maçı eksik Beşiktaş’ın iki puan gerisinde olan Aslan, derbiden çıkacak sonucu heyecanla bekleyecekken, evinde üç puan bırakınca zirveden iyice geriye düştü. Cimbom’un kalan haftalarda umudunu sürdürmek için artık sadece kazanması yetmeyecek, rakiplerinin de kayıplarını beklemesi gerekecek.

Hatalar gecesi

Fatih Terim’in ağzından bu sezon en çok ‘bireysel hatalar’ lafları duyulmuştur büyük ihtimalle. Ancak Terim’in oyuncularına yaptığı bütün ikazlara rağmen sarı kırmızılıların kanayan yarası dinmek bilmiyor. Rize karşısında Galatasaray kalesinde dört gol gördü, üçü de bireysel hatalar sonucunda! Daha ikinci dakikada Luyindama müdahalede çekimser kaldı, Rize maça 1-0 önde başladı. Daha sonra Marcao’nun hatası Yedlin’in penaltısı..

Çift forvet

Kayseri karşısında bu sezon ilk defa sisteminde değişikliğe giden Fatih Terim çift forvete geçmiş ve istediği sonucu üç golle almıştı. Rize karşısında da Falcao-Mustafa ikilisinin bir arada oynadığı Galatasaray bu sefer beklediği verimi alamadı. Sarı kırmızılı orta saha oyuncuları gördüğü baskı sonrası hücum hattını destekleyemedi ve sık sık geri pasa baş vurdu. Sonuçta forvetler istediği topları alamazken, bloklar arası koptu.

Takıma yakıştıramadım

Olmayacak hatalar

Galatasaray’ın hocası Fatih Terim, Rizespor’a mağlup oldukları karşılaşmanın ardından oyuncularına sitem etti. Maçın başında yedikleri golü hatırlatan Terim ''Neredeyse maça 1-0 geride başladık. Hiç olacak bir pozisyon değil. Bir takımın başına gelmeyecek ne varsa karşılaştık. Beraberliği bulduk, ikinciyi de pozisyon vermeden yedik! Ligin en az gol yiyen takımına bunları yakıştıramadım” dedi.

MHK bizi sınıyor

Terim, Yedlin’in gördüğü kırmızı kartla ilgili olarak “O pozisyonda hakem 1 metre dışarıda önce penaltı verdi. O kadar hazır ki! İlk kez üç büyüğün bir maçında düdük çalıyor. MHK bizim üzerimizde deniyor herhalde! Olmadık goller yiyoruz, kırılgan bir takımız” dedi. Terim şampiyonluk yarışıyla ilgili olarak ise “Daha çok maç var demek kolay. Yenseydik iyi olacaktı” diye konuştu.

MAÇ BİTİMİNDE ARBEDE

Sinirler gerildi

∂ Maçın son bölümü gergin anlara sahne oldu. Uzatma dakikalarında Rizespor'dan Fernando, takımını öne geçiren golü attıktan sonra saha kenarı karıştı. Fatih Terim ve yardımcıları Rizespor yetkililerinin bulunduğu tribünden söylenen sözlere çok sinirlendi, ağız dalaşı yaşandı.