Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'a konuk olan Çaykur Rizespor, tarihi bir galibiyet aldı. Nefes kesen maçtan 4-3'lük zaferle ayrılan Karadeniz ekibi, Bülent Uygun yönetiminde çıktığı 2 maçtan 6 puan çıkardı ve 12. sıraya yerleşti. 17 yıl sonra Galatasaray deplasmanında gelen zaferin ardından Karadeniz ekibinden flaş bir hamle geldi.

Atmaca'nın resmi twitter hesabından maç sonu yapılan paylaşımda, "KDSDSFJKKDFJKASFJKADKJFJKFASKSADGJFJLSDGKLSDFKLADKLADSKSAKLLADSKLADSKLASKLDASLKŞASDFKFASKFKASLSAFKLASKLİAKLİASKLİASFASLKAKAS!! 4-3 yendik!" ifadelerine yer verildi.

2019 yılında iki takın arasında oynanan maçı Mbaye Diagne’nin 90+2 ve 90+7’de attığı gollerle 3-2 kazanan Galatasaray, random gülüş yaparak tweet paylaşmıştı. Bu kez Galatasaray’ı deplasmanda 4-3 mağlup eden Çaykur Rizespor, aynı paylaşımı yaparak sarı kırmızılı ekibe göndermede bulundu.