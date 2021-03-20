Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, vefat eden eski FIFA kokartlı hakem ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Bülent Yavuz için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Türk hakemliğinin duayen isimlerinden, Merkez Hakem Kurulu eski Başkanı ve FIFA kokartlı eski hakemimiz Bülent Yavuz’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Türk futboluna önemli katkılarda bulunan Bülent Yavuz’a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, hakem ve spor camiasına başsağlığı diliyorum”

Eski MHK Başkanı Bülent Yavuz hayatını kaybetti Eski Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve FIFA kokartlı eski hakem Bülent Yavuz, hayatını kaybetti.